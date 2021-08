Μενέντεζ: Έκκληση σε Μπάιντεν για βοήθεια προς την Ελλάδα για τις φωτιές

Επιστολή προς το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας απέστειλε ο επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ, με την οποία ζητά από την κυβέρνηση Μπάιντεν να προχωρήσει στην αποστολή περαιτέρω βοήθειας προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών της τελευταίας εβδομάδας.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο γερουσιαστής τονίζει ότι οι φωτιές στην Ελλάδα μαίνονται ανεξέλεγκτες και ολόκληρα χωριά εκκενώνονται.

«Καλώ τη διοίκηση Μπάιντεν να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υποστήριξη της χώρας-συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, την ώρα αυτή της μεγάλης ανάγκης», υπογραμμίζει.

The fires in Greece are burning out of control & entire villages are being forced to flee for safety. I’m calling on the Biden admin to take all measures necessary to support our @NATO ally during this time of great need. Read my letter to @SecDef: https://t.co/XJQp7iWmEy