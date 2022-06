Μακάου: 700 άνθρωποι καραντίνα σε ξενοδοχείο -καζίνο λόγω κορονοϊού

Ένα ξενοδοχείο και ένα θέρετρο καζίνο στο μεγαλύτερο προορισμό τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο, το Μακάο, σφραγίστηκε από τις αρχές με 700 άτομα μέσα την Τρίτη, λόγω συρροής κρουσμάτων κορονοϊού στην ιδιοκτησία, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο TDM.

Το lockdown έρχεται καθώς η κινεζική ειδική διοικητική περιφέρεια διενεργεί διήμερο μαζικό τεστ στους περισσότερους από 600.000 κατοίκους της, αφού ανακαλύφθηκαν δεκάδες τοπικά μεταδιδόμενα κρούσματα κορονοϊού το Σαββατοκύριακο.

Πλάνα που μεταδόθηκαν σε τοπικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό έδειχναν αστυνομικούς με προστατευτικό εξοπλισμό να σφραγίζουν το συγκρότημα για να εμποδίσουν τους ανθρώπους να εισέλθουν ή να φύγουν. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι ετοίμαζαν επίσης τεστ COVID-19 για τους εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν μέσα.

Most residents are asked to stay at home, restaurants are shut for dine-in and border restrictions have been tightened, meaning casino revenues are likely to be close to zero for at least a week.#MalaysiaNow #News #FlashNews #macau #COVID19 https://t.co/Jfr65WFDS9