Μάχες στο κέντρο της Μαριούπολης - «Είμαστε στα μισά του δρόμου», λένε οι Ρώσοι για τις συνομιλίες, «αμετάβλητες» οι ουκρανικές θέσεις

Σφοδρές μάχες διεξάγονται στο κέντρο της Ουκρανίας σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, στην οποία παραμένουν εγκλωβισμένοι χιλιάδες πολίτες, ενώ το 80% των κτιρίων της έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δήλωσε ότι οι μάχες μαίνονται πλέον στο κέντρο της πόλης.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε ότι 130 άνθρωποι έχουν διασωθεί από το υπόγειο του θεάτρου που βομβαρδίστηκε την Τετάρτη. Εκτιμάται ότι περίπου 1.300 άτομα βρίσκονται ακόμα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Επίσης, σύμφωνα με το BBC, υπάρχουν αναφορές για πυραυλική επίθεση σε ουκρανικό στρατόπεδο στο Μικολάιφ της νότιας Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 816 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής μέχρι σήμερα.

Στο διπλωματικό πεδίο, συνεχίζονται οι ρωσοουκρανικές διαπραγματεύσεις.

«Είμαστε ευθυγραμμισμένοι με την Ουκρανία ως προς το ουδέτερο καθεστώς» δήλωσε Ρώσος διαπραγματευτής, όπως μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Σύμφωνα με τον Ρώσο διαπραγματευτή, όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο skynews, οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τις εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση που η Ουκρανία αρνηθεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης της Ουκρανίας ο Ρώσος αξιωματούχος επισήμανε ότι «βρίσκονται στα μισά του δρόμου».

«Οι θέσεις μας παραμένουν αμετάβλητες. Κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας με συγκεκριμένες διατυπώσεις», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχάιλο Ποντόλιακ για τις συνομιλίες με τη Ρωσία.

23:53 Σολτς: Καλούμε τον Πούτιν να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς κάλεσε το βράδυ της Παρασκευής, για μία ακόμη φορά, τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «να σταματήσει αμέσως τις εχθροπραξίες και να αποσύρει τα στρατεύματα της εισβολής του» από την Ουκρανία, ενώ επανέλαβε τη στήριξη του Βερολίνου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα, «η οποία αντιστέκεται τόσο γενναία στην επίθεση».

Κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, οι δύο ηγέτες τόνισαν την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμφανιστεί ενωμένη και ισχυρή απέναντι στον Πούτιν και αναφέρθηκαν στις πολλές προκλήσεις που έχει μπροστά της η Ευρώπη, στην πολιτική ασφάλειας, άμυνας και εξωτερικών σχέσεων.

23:21 Ουκρανία: Επιδιορθώθηκε μία από τις κατεστραμμένες γραμμές ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ουκρανοί ειδικοί επιδιόρθωσαν μία από τις κατεστραμμένες γραμμές ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο Interfax, επικαλούμενο την κρατική εταιρείας ενέργειας.

Οι τρεις από τις πέντε γραμμές υπέστησαν ζημιές ή αποσυνδέθηκαν αφού οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον σταθμό, τον μεγαλύτερο στο είδος του στην Ευρώπη, στις 4 Μαρτίου. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανέφερε νωρίτερα ότι η Ουκρανία την ενημέρωση ότι η γραμμή θα πρέπει να λειτουργεί μέχρι τις αρχές τις επόμενης εβδομάδας.

23:00 Δένδιας: Συνάντηση με τη μόνιμη αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Συνάντηση με τη μόνιμη αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ και μέλος του υπουργικού Συμβουλίου, πρέσβη Λίντα Τόμας- Γκρίνφιλντ πραγματοποίησε την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η κατάσταση στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Βόρεια Αφρική και η εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ εντός του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Twitter.

22:31 Ουκρανία: 9.145 άμαχοι απομακρύνθηκαν σήμερα μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων

Συνολικά 9.145 άμαχοι απομακρύνθηκαν την Παρασκευή, μέσω των ανθρωπιστικών διαδρόμων, από ουκρανικές πόλεις που πολιορκούνται ή βομβαρδίζονται, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με εκείνον της Πέμπτης, όταν κατάφεραν να φύγουν από εμπόλεμες ζώνες μόνο 3.810 άνθρωποι.

Ο Κιρίλο Τιμοσένκο, υψηλόβαθμο στέλεχος της ουκρανικής προεδρίας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι από τους 9.145, οι 4.972 έφυγαν από τη Μαριούπολη.

22:20 Ο Δένδιας ενημέρωσε Γκουτέρες για τους Έλληνες ομογενείς στην Μαριούπολη

Για τις τεράστιες δυσκολίες και τους απίστευτους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ελληνική ομογένεια στην Μαριούπολη ενημέρωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή.

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Δένδιας ζήτησε τις καλές υπηρεσίες του ΓΓ για να εξασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων της περιοχής.

21:49 Μπάιντεν σε Σι Τζιπίνγκ: Επιπτώσεις αν η Κίνα παρέχει υλική υποστήριξη στη Ρωσία

Για «συνέπειες» και «επιπτώσεις» στην Κίνα αν παράσχει υλική υποστήριξη στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας που είχαν, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος.



Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης στη σημασία της διατήρησης ανοιχτών γραμμών επικοινωνίας, για τη διαχείριση του ανταγωνισμού μεταξύ των δύο χωρών.

President Biden spoke today with President Xi Jinping of the People?s Republic of China about Russia?s unprovoked invasion of Ukraine. pic.twitter.com/SnpgobFiPz — The White House (@WhiteHouse) March 18, 2022

21:31 Ζαχάροβα: Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένα «ρωσοφοβικό» όργανο στην υπηρεσία της Δύσης

Η Ρωσία κατηγόρησε σήμερα το Συμβούλιο της Ευρώπης ότι είναι ένα «ρωσοφοβικό» όργανο στην υπηρεσία της Δύσης, τονίζοντας ότι απορρίπτει τα «μαθήματα των Βρυξελλών» σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Την Τετάρτη το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακοίνωσε ότι αποπέμπει τη Ρωσική Ομοσπονδία από μέλος του, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

«Λόγω της ρωσοφοβικής δραστηριότητας των Δυτικών, το όργανο αυτό έχασε τον λόγο ύπαρξής του,» ανέφερε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. «Θέτοντας την εξυπηρέτηση των συμφερόντων (της ΕΕ) πάνω από τους δικούς του, θεσμοθετημένους αντικειμενικούς σκοπούς, το Συμβούλιο της Ευρώπης μετατράπηκε σε πειθήνιο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των δορυφόρων τους», συνέχισε.

Η Ρωσία ήταν μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1996. Η συμμετοχή της στα κυριότερα όργανά του όμως ανεστάλη στις 25 Φεβρουαρίου, μία ημέρα μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη Ζαχάροβα, η αποβολή αυτή «δεν αλλάζει τίποτα επί της ουσίας για εμάς. Απλώς μας απαλλάσσει από το να τηρούμε διαδικασίες και υποχρεώσεις που μας είχαν επιβληθεί».

«Η Ρωσία δεν δέχεται μαθήματα από τις Βρυξέλλες για τα ανθρώπινα δικαιώματα», συνέχισε, κατηγορώντας την ΕΕ ότι «διαπραγματεύεται εξαιρέσεις και προνομιακές απαιτήσεις» όσον αφορά τις αξίες που υπερασπίζεται «σαν να ήταν στο παζάρι».

Η έξοδος της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης εγείρει φόβους ότι θα επιδεινωθεί η κατάσταση στη χώρα αυτή όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

21:16 Μαριούπολη: Συγκλονιστικές εικόνες από drone πάνω από τη βομβαρδισμένη πόλη

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από drone πάνω από την Μαριούπολη, η οποία πολιορκείται και έχει βομβαρδιστεί σφοδρά από τον ρωσικό στρατό.

Οι μάχες έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μαριούπολης, της οποίας πολλοί πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ υπολογίζεται ότι το 80% των κτιρίων έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί.

20:56 Παναγιωτόπουλος σε Ουκρανό ΥΠΑΜ: Αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδος προς την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογο του Ολεξέι Ρεζνίκοφ είχε την Παρασκευή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδος στην κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η εισβολή και οι αναθεωρητικές ενέργειες της Ρωσίας συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό Ομόλογό μου κ. Ολεξίι Ρεζνίκωφ (Oleksii Reznikov), εξέφρασα την αμέριστη συμπαράσταση της 🇬🇷 προς την 🇺🇦 τη στήριξη προς τον Ουκρανικό λαό, αλλά και την ανάγκη παροχής ανθρωπιστικού υλικού για την #Ελληνική_ομογένεια.https://t.co/fEXXT7AGLI pic.twitter.com/9cStTIdAWQ — N Panagiotopoulos (@npanagioto) March 18, 2022

20:33 Μαριούπολη: Κάτοικοι προσπαθούν να φύγουν με τα πόδια από την πόλη

Ορισμένοι κάτοικοι της πολιορκημένης Μαριούπολης προσπαθούν να φύγουν πεζή από την πόλη καθώς οι επίσημες προσπάθειες εκκένωσης της πόλης έχουν κατά το πλείστον αποτύχει λόγω των συνεχιζόμενων ρωσικών βομβαρδισμών, υποστήριξε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντονέτσκ, Πάβλο Κιριλένκο.

Περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί σε αυτήν την πόλη-λιμάνι εδώ και δύο εβδομάδες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό. Η Ρωσία αρνείται ότι βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές ή ότι στοχοθετεί αμάχους.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ο κυβερνήτης του Ντονέτσκ είπε ότι περίπου 35.000 άνθρωποι κατάφεραν να φύγουν από την πόλη τις τελευταίες ημέρες. Πολλοί έφυγαν με τα πόδια ή με ιδιωτικά αυτοκίνητα.

«Η έξοδος από την αποκλεισμένη Μαριούπολη ξεκινά με τους κατοίκους να φεύγουν είτε πεζή είτε με δικό τους μεταφορικό μέσο», είπε ο Κιριλένκο, προσθέτοντας ότι κάποια αυτοκίνητα δεν έχουν αρκετά καύσιμα για να φτάσουν στα κοντινότερα χωριά.

Ο κυβερνήτης είπε ότι ο σχεδόν αδιάκοπος βομβαρδισμός εμποδίζει τις αρχές να ανοίξουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να εφοδιάσουν τους κατοίκους με τρόφιμα και να απομακρύνουν τις γυναίκες, τα παιδιά και όσους έχουν ανάγκη.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για την αποτυχία να ανοίξουν ανθρωπιστικούς διαδρόμους.

Το δημοτικό συμβούλιο προειδοποίησε την περασμένη Κυριακή ότι στη Μαριούπολη εξαντλούνται και τα τελευταία αποθέματα τροφίμων και νερού, σημειώνοντας ότι δεν είναι σε θέση να παράσχει την αναγκαία ιατρική βοήθεια στα θύματα των βομβαρδισμών.

Οι ουκρανικές αρχές υπολογίζουν ότι περισσότεροι από 2.500 κάτοικοι έχουν σκοτωθεί στη Μαριούπολη από την έναρξη του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου.

20:32 Δένδιας: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης ομογενών «Νόστος 6»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση εκκένωσης ομογενών, όπως πληροφορεί με ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Συγκεκριμένα, η επιχείρηση Νόστος 6 είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση 11 μελών της ελληνικής ομογένειας.

«Η επιχείρηση Νόστος 6, με την εκκένωση 11 μελών της ελληνικής ομογένειας της Ουκρανίας, οι οποίοι συνοδεύονται από τον Γενικό Πρόξενο στη Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, oλοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς πέρασαν τα σύνορα Ουκρανίας -Μολδαβίας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο twitter.

«Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και πάλι στον Γενικό Πρόξενο στη Μαριούπολη και σε όσους συνεισέφεραν στην επιτυχή έκβαση αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης επιχείρησης», πρόσθεσε

Η επιχείρηση #Νόστος 6, με την εκκένωση 11 μελών της ελληνικής ομογένειας της Ουκρανίας, οι οποίοι συνοδεύονται από τον Γενικό Πρόξενο στη Μαριούπολη, Μανώλη Ανδρουλάκη, oλοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς πέρασαν τα σύνορα Ουκρανίας – Μολδαβίας. (1/2) — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 18, 2022

20:24 Κανένας νεκρός μέχρι στιγμής από τον βομβαρδισμό του θεάτρου στη Μαριούπολη

Ο βομβαρδισμός του θεάτρου στη Μαριούπολη από ρωσικές δυνάμεις την Τετάρτη, σύμφωνα με το Κίεβο, προκάλεσε τουλάχιστον έναν σοβαρά τραυματία, αλλά κανέναν θάνατο, ανακοίνωσε αργά το απόγευμα της Παρασκευής το δημοτικό συμβούλιο στον πρώτο του επίσημο απολογισμό για αυτήν την τραγωδία.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα. Υπάρχουν όμως πληροφορίες για έναν πολύ σοβαρά τραυματία», ανέφερε στο Telegram το δημοτικό συμβούλιο αυτής της πόλης στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Η απομάκρυνση συντριμμιών συνεχίζεται στο μέτρο του εφικτού και οι πληροφορίες για θύματα θα συγκεντρωθούν», ανέφερε το συμβούλιο.

Την ώρα του βομβαρδισμού στο κτίριο αυτό κρύβονταν «έως και 1.000 άτομα», κυρίως «γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν την Τετάρτη τη ρωσική πολεμική αεροπορία ότι βομβάρδισε «εν γνώσει» της αυτό το θέατρο της Μαριούπολης όπου εκατοντάδες κάτοικοι είχαν βρει εκεί καταφύγει, ένας ισχυρισμός που η Ρωσία αρνήθηκε.

Σε μια φωτογραφία του θεάτρου που τραβήχτηκε τη Δευτέρα και δημοσιεύτηκε την Τετάρτη από την αμερικανική εταιρεία δορυφορικών εικόνων Maxar, η λέξη: «παιδιά» φαίνεται καθαρά ορατή από τον ουρανό γραμμένη στο έδαφος στα ρωσικά με τεράστια λευκά γράμματα, μπροστά και πίσω από το θέατρο.

Το δημαρχείο της Μαριούπολης ανέφερε την Πέμπτη ότι η κατάσταση είναι «κρίσιμη» στην πόλη με «αδιάκοπους» ρωσικούς βομβαρδισμούς και «κολοσσιαίες» καταστροφές. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, περίπου το 80% των κτιρίων της πόλης έχει καταστραφεί.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι πολεμά τώρα στο κέντρο της πόλης αυτού του πολιορκημένου στρατηγικού λιμανιού.

20:14 Οι θέσεις μας παραμένουν αμετάβλητες

«Οι θέσεις μας παραμένουν αμετάβλητες. Κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας με συγκεκριμένες διατυπώσεις», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχάιλο Ποντόλιακ για τις συνομιλίες με τη Ρωσία.

«Οι ανακοινώσεις της ρωσικής πλευράς περιλαμβάνουν μόνο θέσεις με αιτήματα. Όλες οι ανακοινώσεις έχουν σκοπό, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν ένταση στα μέσα ενημέρωσης. Οι θέσεις μας παραμένουν αμετάβλητες. Κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας με συγκεκριμένες διατυπώσεις», έγραψε ο Ποντόλιακ σε ανάρτηση στο Twitter.

Negotiation status. The statements of the Russian side are only their requesting positions. All statements are intended, inter alia, to provoke tension in the media. Our positions are unchanged. Ceasefire, withdrawal of troops & strong security guarantees with concrete formulas. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 18, 2022

20:03 Στο Λβιβ 109 άδεια καροτσάκια για τα παιδιά που σκοτώθηκαν στον πόλεμο

Δεκάδες άδεια παιδικά καροτσάκια τοποθετήθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης Λβιβ σήμερα, για να τιμηθεί η μνήμη των παιδιών που σκοτώθηκαν στη χώρα κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής.

Η δημοτική αρχή της Λβιβ παρέταξε 109 καροτσάκια, ένα για κάθε παιδί που σκοτώθηκε από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Δύο αρκουδάκια τοποθετήθηκαν σε έναν μάρσιππο και ένα κοριτσάκι κάθισε σε ένα παγκάκι κρατώντας μια μικρή ουκρανική σημαία.

«Θυμηθείτε τα παιδιά σας, όταν ήταν μικρά και κάθονταν σε καροτσάκια όπως αυτά», δήλωσε η Ζουράβκα Νατάλια Τονκόβιτ, μια Καναδή υπήκοος ουκρανικής καταγωγής, η οποία περνούσε από το σημείο, σαν να ήθελε να απευθυνθεί στις Ρωσίδες μητέρες.

«Κάποια (παιδιά) δεν θα καθίσουν σε αυτά τα καροτσάκια, διότι είναι νεκρά. Συγκρίνετέ τα αυτά με τα δικά σας παιδιά, θυμηθείτε τα συναισθήματά σας προς τα ίδια σας τα παιδιά… Δεν θέλω να δω κανένα άδειο παιδικό καρότσι», συμπλήρωσε.

109 empty prams on Lviv main square. 109 were killed by Russians since the full-scale invasion.#Ukraine #CloseTheSkyUkraine pic.twitter.com/TVDPXt6jUq — Tetiana Bezruk (@t_bezruk) March 18, 2022

19:49 Πούτιν: Πολυάριθμα εγκλήματα πολέμου των Ουκρανών - Μακρόν: Μεγάλη ανησυχία για τη Μαριούπολη

Για «πολυάριθμα εγκλήματα πολέμου» κατηγόρησε την Ουκρανία ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις κάνουν «ό,τι είναι δυνατόν για να μην στοχοποιούν αμάχους».

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πούτιν «επέστησε την προσοχή στα πολυάριθμα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται καθημερινά από τις δυνάμεις ασφαλείας και τους Ουκρανούς εθνικιστές».

Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε στον Γάλλο ομόλογό του για την προσέγγιση της Μόσχας σε σχέση με μια πιθανή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, συμπληρώνει η ανακοίνωση.

«Αντιδρώντας στις ανησυχίες που εξέφρασε ο Ε. Μακρόν, ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις που συμμετέχουν στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουν τις ζωές των αμάχων».

«Οι δυο ηγέτες συζήτησαν επίσης τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου και τη στάση της Μόσχας για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία, αναφέρεται στην ανακοίνωση χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Μακρόν ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός

Στην ανακοίνωση της για την τηλεφωνική επικοινωνία η γαλλική Προεδρία επισήμανε πως ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε στον Πούτιν την «μεγάλη ανησυχία» του για την κατάσταση στη Μαριούπολη, μια πόλη στη νοτιοανατολική Ουκρανία που βομβαρδίζεται από τον ρωσικό στρατό, και ζήτησε «το τέλος της πολιορκίας και την πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια».

Κατά τη διάρκεια της νέας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ των δύο προέδρων που διήρκεσε 1 ώρα και 10 λεπτά, ο Μακρόν «ζήτησε και πάλι την άμεση τήρηση της εκεχειρίας» στην Ουκρανία, ανέφερε η γαλλική προεδρία.

19:31 Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας: Εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα μειωθεί και ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός

Η επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας δήλωσε την Παρασκευή ότι οι νέες προβλέψεις για το ΑΕΠ της χώρας και τον πληθωρισμό θα ανακοινωθούν «τον Απρίλιο» καθώς προς το παρόν είναι «εξαιρετικά δύσκολο» να κάνει κάποια εκτίμηση, λόγω των επιπτώσεων που θα έχουν οι κυρώσεις.

«Είναι εξαιρετικά δύσκολο να δώσουμε συγκεκριμένες προβλέψεις», είπε η Ελβίρα Ναμπιούλινα, στην ομιλία της που αφορούσε τη διατήρηση των επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας στο 20%, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και την επιβολή σκληρών κυρώσεων στη Ρωσία.

«Φέτος και προφανώς την επόμενη χρονιά ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος» απ’ ότι προβλεπόταν μέχρι τώρα, περιορίστηκε να πει. «Το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά το επόμενο τρίμηνο», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι θα παρουσιάσει τις νέες, επίσημες προβλέψεις, τον Απρίλιο.

Λίγο νωρίτερα τη Κεντρική Τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι τα επιτόκια, που αυξήθηκαν κατακόρυφα στις 28 Φεβρουαρίου (από 9,5%), θα διατηρηθούν στο 20%.

Η Ναμπιούλινα εξήγησε ότι εκείνη η αύξηση έγινε για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι όσον αφορά τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στο πλαίσιο των «άνευ προηγουμένου κυρώσεων». Υποστήριξε όμως ότι σήμερα «το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί χωρίς προβλήματα, η κατάσταση όσον αφορά τη ρευστότητα σταθεροποιήθηκε».

«Για κάποιο διάστημα ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός», πρόσθεσε, υποστηρίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης, κυρίως στον μη διατροφικό τομέα. Στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου «ο κόσμος αγόραζε ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικά είδη, έπιπλα, καθώς φοβόταν ότι αυτά τα είδη δεν θα ήταν πλέον διαθέσιμα λόγω των κυρώσεων», είπε.

Η Ναμπιούλινα παρατήρησε επίσης ότι υπάρχει αύξηση στην κατανάλωση σιτηρών, αλευριού, ζυμαρικών και ζάχαρης. «Έχουμε αρκετά αποθέματα, η παραγωγή αυτών των ειδών συνεχίζεται», διαβεβαίωσε.

19:18 Στο στόχαστρο των ΗΠΑ το αεροπλάνο του Αμπράμοβιτς

Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα κινηθεί σήμερα προκειμένου να καθηλώσει στο έδαφος 100 αεροσκάφη που ταξίδεψαν πρόσφατα στη Ρωσία και πιστεύεται ότι παραβίασαν τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων ένα αεροπλάνο που χρησιμοποίησε ο Ρώσος επιχειρηματίας Ρόμαν Αμπράμοβιτς, είπαν αξιωματούχοι στο Reuters.

Στον σχετικό κατάλογο, που περιήλθε στη γνώση του Ρόιτερς, περιλαμβάνονται 99 αεροσκάφη Boeing που χρησιμοποίησαν ρωσικές επιβατικές και εμπορικές αεροπορικές εταιρείες, όπως η Aeroflot, η AirBridge Cargo, η Utair, η Nordwind, η Azur Air και η Aviastar-TU, όπως επίσης το Gulfstream G650 του Αμπράμοβιτς και θα μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να εμποδίσουν περαιτέρω τις ρωσικές προσπάθειες να συνεχίσουν ορισμένες διεθνείς πτήσεις.

Το υπουργείο Εμπορίου θα προειδοποιήσει εταιρείες και άλλες οντότητες σε ολόκληρο τον κόσμο ότι οποιοσδήποτε ανεφοδιασμός με καύσιμα, εργασίες συντήρησης, επισκευών ή άλλες υπηρεσίες παραβιάζουν τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, με αποτέλεσμα οι εταιρείες αυτές να υπόκεινται σε ενέργειες επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν «ποινές κάθειρξης, πρόστιμα, απώλεια των εξαγωγικών πλεονεκτημάτων ή άλλους περιορισμούς», σύμφωνα με το υπουργείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η ενέργεια αυτή σημαίνει πως «οι διεθνείς πτήσεις από τη Ρωσία με αυτά τα αεροσκάφη ουσιαστικά καθηλώνονται».

Η υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Τζίνα Ραϊμόντο επισήμανε, σε μια δήλωση στο Reuters, ότι το υπουργείο της «δημοσιοποιεί αυτόν τον κατάλογο για να προειδοποιήσει τον κόσμο ότι δεν θα επιτρέψουμε σε ρωσικές και λευκορωσικές εταιρείες και ολιγάρχες να ταξιδεύουν ατιμώρητα κατά παράβαση των νόμων μας».

18:42 Δυτικός αξιωματούχος: «Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι η επιδίωξη του Πούτιν για τη ρωσική εισβολή έχει αλλάξει»

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η γενική επιδίωξη του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία έχει αλλάξει παρά την αποτυχία της εισβολής να επιτύχει τους αρχικούς της στόχους, δήλωσε δυτικός αξιωματούχος.

«Δεν έχω δει τίποτα που να υποδηλώνει ότι ο αρχικός στόχος του Πούτιν έχει αλλάξει σημαντικά», είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Ως εκ τούτου... η διαφορά μεταξύ αυτού που σχεδιάστηκε και αυτού που εκτελείται είναι αυτή τη στιγμή θέμα χρονοδιαγράμματος, και δεν έχουν επιτύχει στο χρόνο που έθεσαν τους αρχικούς στόχους και το αρχικό τους σχέδιο», συμπλήρωσε.

18:32 Daily Mail: Πόσο πιθανή είναι μια επίθεση της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ

Μετά το αρχικό σοκ της ευρείας κλίμακας εισβολής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, δείχνει να έχει εμπεδωθεί ότι κανένα σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ούτε καν αυτό της επίθεσης του Πούτιν σε χώρα του ΝΑΤΟ που θα εμπλέξει τη Συμμαχία στον πόλεμο.

Όπως τονίζεται σε ανάλυση της εφημερίδας Daily Mail, η οποία παραθέτει πέντε πιθανά σενάρια εξέλιξης της κρίσης, η Ουκρανία συνορεύει με τέσσερα πρώην Σοβιετικά κράτη που είναι τώρα μέλη του ΝΑΤΟ, το οποίο θεωρεί επίθεση σε μέλος της επίθεση εναντίον της Συμμαχίας συνολικά.

«Η νοσταλγία του Πούτιν για τη Σοβιετική ένωση και η δέσμευση του να προστατεύσει τις ρωσικές μειονότητες που ζουν στις χώρες της Βαλτικής- έχει αφήσει ανοικτό το ερώτημα για τις εδαφικές φιλοδοξίες του», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Και ενώ λίγοι είναι αυτοί που περιμένουν μια ανοιχτή επίθεση του Πούτιν σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, που θα ήγειρε τον κίνδυνο πυρηνικής επίθεσης, οι αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές προκλήσεις. Ο Πούτιν έχει διατάξει, όπως αναφέρει η εφημερίδα, τις αποτρεπτικές δυνάμεις πυρηνικού πολέμου της Ρωσίας να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου ενώ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, έχει επίσης προειδοποιήσει ότι «ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος μπορεί να είναι μόνο ένας πυρηνικός πόλεμος».

Οι δυτικοί αναλυτές αναφέρουν ότι τέτοιες προειδοποιήσεις από τη ρωσική πλευρά πρέπει να ερμηνεύονται ως μια προσπάθεια αποτροπής των ΗΠΑ και της Ευρώπης να σκεφτούν την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία.

Και ενώ το χειρότερο σενάριο δεν φαντάζει προς το παρόν πολύ πιθανό, αυτό του επιχειρησιακού τέλματος για τις ρωσικές δυνάμεις δείχνει να είναι ήδη σε εξέλιξη. "Η ρωσική εισβολή έχει βαλτώσει σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα μέτωπα", ανέφερε το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας την Πέμπτη ενώ σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες τουλάχιστον 7.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ουκρανία καθώς η ουκρανική αεράμυνα φαίνεται ακόμα να λειτουργεί ενώ η Δύση στέλνει συνεχώς ενισχύσεις, όπως κινητά αντιαεροπορικά συστήματα.

Και ενώ στο πεδίο ο απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές είναι βαρύς και για τις δύο πλευρές, στο διπλωματικό πεδίο, κάποιοι αναλυτές βλέπουν μια αχτίδα φωτός, με φόντο την επιβάρυνση της ρωσικής οικονομίας από τις κυρώσεις της Δύσης. «Η Ουκρανία μπορεί να αναγκάσει τους Ρώσους να κάνουν την επιλογή: είτε να επιμείνουν και να υποστούν απώλειες, ή να κάνουν πίσως και να επιτύχουν επωφελή ειρήνη", γράφει ο Ρόμπ Τζόνσον, ειδικός σε θέματα πολεμικών επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Πάντως, ήδη, ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δύο πλευρές είναι «κοντά σε συμφωνία» που θα προβλέπει την αποδοχή από την Ουκρανία του στάτους ουδετερότητας κατά τα πρότυπα της Σουηδίας και της Αυστρίας. Αυτό το σενάριο ωστόσο δεν φαίνεται να πείθει κάποιους επικριτές του Πούτιν. "Υπενθύμιση ότι για τον Πούτιν η κατάπαυση πυρός σημαίνει ξαναγέμισμα του όπλου», έγραψε στο Twitter o πρώην πρωταθλητής στο σκάκι, Γκάρι Κασπάροφ.

Η Daily Mail, δεν αποκλείει και το σενάριο του ξεσηκωμού της ρωσικής ελίτ εναντίον του Πούτιν, καθώς κάποιοι ολιγάρχες του πλούτου, βουλευτές ακόμα και η ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρία Lukoil κάλεσαν ανοικτά για κατάπαυση του πυρός. Τέλος, παραμένει πάντα ανοικτό το ενδεχόμενο της συντριπτικής στρατιωτικής νίκης της Ρωσίας, η οποία εκτός από την δεδομένη υπεροπλία της, έχει φροντίσει να ενισχύσει και το ανθρώπινο δυναμικό της στο πεδίο με μισθοφόρους μεταξύ άλλων και από την Συρία.

18:18 Διακόσιοι είκοσι δύο νεκροί στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία πριν από τρεις εβδομάδες, 222 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 56 αμάχων, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, έχουν σκοτωθεί στο Κίεβο, την πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το δημαρχείο.

Συνολικά 889 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 241 αμάχων, έχουν επίσης τραυματιστεί σε αυτή την πόλη από την έναρξη του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου, ανέφερε το δημαρχείο στο Telegram.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι 18 παιδιά, τρεις οδηγοί ασθενοφόρων και ένας γιατρός σε επείγοντα περιστατικά, σύμφωνα με το δημαρχείο, το οποίο ανέφερε επίσης ζημιές σε 36 κτίρια κατοικιών και δέκα σχολεία.

Ρωσικά στρατεύματα έχουν πάρει τον έλεγχο ορισμένων περιοχών γύρω από το Κίεβο, το οποίο επιδιώκουν να περικυκλώσουν, αλλά η προέλασή τους αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό.

Το Κίεβο κατηγορεί τις ρωσικές δυνάμεις ότι εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά πλήγματα εναντίον κατοικημένων περιοχών της πρωτεύουσας, τις περισσότερες φορές τα ξημερώματα, μια τακτική που οι ουκρανικές αρχές καταγγέλλουν ότι έχει ως στόχο να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό και να αποθαρρύνουν τους υπερασπιστές της πόλης.

Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, μεμονωμένες επιθέσεις σε πολυκατοικίες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον επτά ανθρώπους συνολικά, εκ των οποίων έναν σήμερα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το Κίεβο είχε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια κατοίκους πριν από τον πόλεμο, αλλά σχεδόν οι μισοί από τους κατοίκους έχουν εγκαταλείψει την πόλη από την έναρξη της εισβολής, σύμφωνα με εκτιμήσεις των ουκρανικών αρχών.

18:08 Ουκρανός αξιωματούχος: Η πλειοψηφία του ρωσικού πληθυσμού υποστηρίζει τον πόλεμο

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, υψηλόβαθμος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαφώνησε με τον Όλαφ Σολτς, επειδή ο Γερμανός καγκελάριος υποστήριξε τον ρωσικό λαό.

«Δεν ήταν ο ρωσικός λαός που πήρε τη μοιραία απόφαση να εισβάλει στην Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος είναι ο πόλεμος του Πούτιν», δήλωσε ο Σολτς χθες το βράδυ σε μια πολιτική εκδήλωση.

Σύμφωνα με τον Ποντολιάκ, ο οποίος έγραψε στην εφαρμογή Messenger Telegram ότι η πλειοψηφία του ρωσικού πληθυσμού υποστηρίζει τον πόλεμο, η διάκριση αυτή που είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη, είναι λάθος.

Ο Ποντολιάκ είναι υπεύθυνος για δηλώσεις εξωτερικής πολιτικής από το προεδρικό γραφείο της Ουκρανίας και επίσης εκδίδει ενημερώσεις σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Σήμερα, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ προειδοποίησε τους πολίτες ενάντια στην εχθρότητα προς τους Ρώσους.

Ο αρχηγός του κράτους επανέλαβε τον ισχυρισμό του Σολτς ότι αυτός ο πόλεμος ήταν ευθύνη του πολιτικού κατεστημένου της Μόσχας και όχι του ρωσικού λαού - αν και ο Σταϊνμάγερ αναφερόταν σε Ρώσους ομογενείς που ζουν στη Γερμανία.

Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους απορρίπτουν τον πόλεμο, είπε.

Ο Γερμανός πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τους εθελοντές που συνδράμουν να βοηθήσουν σ' αυτό που ενδέχεται να γίνει το μεγαλύτερο κύμα προσφύγων μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Θέλουμε αυτό να είναι κάτι περισσότερο από μια βραχύβια κουλτούρα υποδοχής», είπε ο Σταϊνμάιερ, χρησιμοποιώντας έναν όρο που θυμίζει την απάντηση της Γερμανίας στην προσφυγική κρίση του 2015.

Λίγο λιγότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στη Γερμανία διαφεύγοντας από την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών στο Βερολίνο.

Η κριτική του Ποντολιάκ στον Σολτς ήρθε μια ημέρα αφότου ο Ζελένσκι απευθύνθηκε προσωπικά στον Γερμανό καγκελάριο, καλώντας το Βερολίνο να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Ουκρανία καθώς αποκρούει μια πλήρους κλίμακας ρωσική επίθεση και αυξάνονται οι απώλειες αμάχων στη χώρα.

«Δώστε στη Γερμανία τον ηγετικό ρόλο που έχει κερδίσει η Γερμανία», προέτρεψε ο Ζελένσκι σε μια βιντεοδιάσκεψη προς το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας.

Ο Σολτς αργότερα ευχαρίστησε τον Ζελένσκι για τον «εντυπωσιακό λόγο» του, αλλά επανέλαβε την άρνηση του ΝΑΤΟ να επέμβει στρατιωτικά στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση του Σολτς δέχθηκε πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και όλο το πολιτικό φάσμα επειδή μπλόκαρε μια πρόταση που αφορούσε στη διεξαγωγή μιας ειδικής συνεδρίασης με θέμα την Ουκρανία μετά την ομιλία του Ζελένσκι.

Αντίθετα, η Μπούντεσταγκ επέστρεψε στις τακτικές εργασίες της, με την αντιπρόεδρο του νομοθετικού σώματος Κάτριν Γκέρινγκ-Έκαρτ, να συνεχίσει αμέσως, μετά την παθιασμένη ομιλία του Ζελένσκι, αμήχανα ,την συνεδρίαση της βουλής με ευχές γενεθλίων σε δυο βουλευτές, προκαλώντας την αντίδραση κάποιων επικριτών της που την διέκοψαν.

Η γερμανική κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία καταψήφισε την πρόταση των συντηρητικών αντιπάλων της για συζήτηση, αποτελείται από τους Σοσιαλδημοκράτες (SPD) του Σολτς, τους Πράσινους και τους Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP).

Τα ηγετικά μέλη των Πρασίνων και του FDP εξέφρασαν τη λύπη τους για τον χειρισμό των γεγονότων στην Μπούντεσταγκ.

17:43 «Η Μαριούπολη είναι μια κόλαση» λένε οι κάτοικοι

Τράπηκαν σε φυγή από την «κόλαση», από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης και περιγράφουν εικόνες με πτώματα να κείτονται στους δρόμους για μέρες. Πείνα, δίψα, τσουχτερό κρύο τις νύχτες που πέρασαν σε κελάρια με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Υπό το αδιάκοπο σφυροκόπημα των βομβαρδισμών των ρωσικών δυνάμεων σε αυτό το στρατηγικό λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, κάτοικοι, που βρίσκονται τώρα στη Ζαπορίζια, περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά, λένε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μπόρεσαν να φύγουν αφού χρειάστηκε να λιώσουν χιόνι για να πιουν νερό και να μαγειρέψουν υπολείμματα τροφίμων χρησιμοποιώντας ξύλα για να τραφούν, λόγω έλλειψης πόσιμου νερού και προμηθειών τροφίμων.

«Δεν είναι πια η Μαριούπολη, είναι μια κόλαση», είπε η Ταμάρα Καβουνένκο, 58 ετών. Οι Ρώσοι «εκτόξευσαν τόσες ρουκέτες», προσθέτει, «που οι δρόμοι είναι γεμάτοι με πτώματα αμάχων». «Όταν χιόνιζε, μαζεύαμε χιόνι και το λιώναμε για νερό. Όταν δεν χιόνιζε, βράζαμε νερό από το ποτάμι για να το πιούμε».

Η Καβουνένκο είναι μία από τους περισσότερους από 4.300 εκτοπισμένους από τη Μαριούπολη που έχουν φτάσει στη Ζαπορίζια από την αρχή της εβδομάδας. Σύμφωνα με το Κίεβο, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής στη Μαριούπολη. Η πόλη είναι στρατηγικής σημασίας στον βαθμό που η κατάληψή της θα επέτρεπε στη Ρωσία να κάνει τη σύνδεση μεταξύ των στρατευμάτων της στην Κριμαία και εκείνων στο Ντονμπάς, ενώ θα μπλόκαρε την πρόσβαση των Ουκρανών στη Θάλασσα του Αζόφ.

16:46 Σι Τζιπίνγκ σε Μπάιντεν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός

«Συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις όπως αυτές που λαμβάνουν χώρο στην Ουκρανία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός», δήλωσε σήμερα ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε μια συγκυρία όπου η Κίνα δέχεται κριτική για τη στήριξη που παρέχει στη Μόσχα, ο Σι φέρεται να είπε στον Μπάιντεν ότι συγκρούσεις και πόλεμοι όπως όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, σύμφωνα με τα κινεζικά MME.

«Η κρίση στην Ουκρανία είναι κάτι που δεν θέλουμε να δούμε», ανέφερε ο Σι, αποφεύγοντας εμπρηστικές και συγκρουσιακές δηλώσεις απέναντι στη Δύση.

Ο Σι είπε ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να καθοδηγήσουν τις διμερείς σχέσεις στον σωστό δρόμο, ενώ παράλληλα και οι δύο πλευρές θα πρέπει επίσης να επωμιστούν τις δέουσες διεθνείς ευθύνες και να καταβάλουν προσπάθειες για την παγκόσμια ειρήνη.

«Ο κόσμος δεν είναι ούτε ειρηνικός ούτε ήρεμος», παραδέχτηκε ο Σι.

«Ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, πρέπει όχι μόνο να οδηγήσουμε την ανάπτυξη των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ στον σωστό δρόμο, αλλά και να επωμιστούμε τις διεθνείς μας ευθύνες και να καταβάλουμε προσπάθειες για την παγκόσμια ειρήνη και ηρεμία», τόνισε.

Η επικοινωνία των δύο ηγετών διήρκησε περίπου 2 ώρες.

16:27 Διακόπηκε στον «αέρα» ομιλία του Πούτιν - «Τεχνικό πρόβλημα», λέει το Κρεμλίνο

«Τεχνικό σφάλμα» κρύβεται πίσω από τη διακοπή της μετάδοσης της ομιλίας του Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, σε ένα κατάμεστο στάδιο της Μόσχας κατά τη διάρκεια εορτασμού της όγδοης επετείου από την προσάρτηση της Κριμαίας.

Συγκεκριμένα, η ομιλία του Ρώσου προέδρου χάθηκε από τον αέρα της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης, τη στιγμή που ο Ρώσος χαιρέτιζε αυτό που η Ρωσία αποκαλεί «ειδική επιχείρηση» στην Ουκρανία και τη γενναιότητα των στρατιωτών της. Αντί το Βλ. Πούτιν μεταδόθηκαν πατριωτικά τραγούδια που είχαν ακουστεί νωρίτερα στην ίδια εκδήλωση.

Σύμφωνα με το Reuters η ομιλία του Ρώσου προέδρου μεταδόθηκε ολόκληρη αργότερα, με τον Πούτιν να φεύγει από τη σκηνή καθώς χιλιάδες θεατές κυμάτιζαν ρωσικές σημαίες στο στάδιο Λουζνίκι χωρητικότητας 80.000 ατόμων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ανέφερε ότι ένα σφάλμα σε server ήταν αυτό που προκάλεσε τη διακοπή.

Then just random footage of people chanting pic.twitter.com/6jj4lD58bq — max seddon (@maxseddon) March 18, 2022

