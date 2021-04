Μ. Τσαβούσογλου: Η θέση της Φον ντερ Λάιεν καθορίστηκε από την ΕΕ

Στο ζήτημα της ταξιθεσίας που προέκυψε από στην επίσημη επίσκεψη του Σ. Μισέλ και της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην Άγκυρα τοποθετήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά τον σάλο που προκλήθηκε από χτες.

Ο τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι «σε κάθε επίσκεψη δική μας ή των ξένων, προηγείται συνάντηση των υπευθύνων του πρωτοκόλλου και γίνονται συνομιλίες για το ζήτημα της ταξιθεσίας. Στη συγκεκριμένη συνάντηση που έγινε με τον πρόεδρο μας, στο πρωτόκολλο, ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα της ευρωπαϊκής πλευράς».

«Δηλαδή κανονίστηκε η συγκεκριμένη μορφή ταξιθεσίας σύμφωνα με τις υποδείξεις της Ε.Ε. Τελεία!», δήλωσε κατηγορηματικά ο Τσαβούσογλου.

“Emh?”



Here is the moment European Commission President Ursula von der Leyen was snubbed and demoted to a socially distanced couch during a meeting with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan pic.twitter.com/Zkxnz1ucQW