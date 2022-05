Λούβρο: Άνδρας, μεταμφιεσμένος σε γυναίκα, πέταξε τούρτα στον πίνακα «Μόνα Λίζα»

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από το συμβάν στο Λούβρο, όπου ένας άνδρας, μεταμφιεσμένος σε γυναίκα, πέταξε μια τούρτα στο πασίγνωστο πίνακα «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντου ντα βίντσι, ο οποίος ωστόσο καλύπτεται από προστατευτικό γυαλί. Ο δράστης συνελήφθη από τους άνδρες ασφαλείας του μουσείου.

Maybe this is just nuts to mebut an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM