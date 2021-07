Λεβερκούζεν: Δύο νεκροί, πέντε αγνοούμενοι και 31 τραυματίες μετά την έκρηξη σε εργοστάσιο

Δύο νεκροί, πέντε αγνοούμενοι και 31 τραυματίες, οι τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση: η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα στο Λεβερκούζεν, στη δυτική Γερμανία, σε μια μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, συγκλόνισε την πόλη και τους κατοίκους της.

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού, ορατό από μεγάλη απόσταση, κάλυπτε όλη την ημέρα την περιοχή, κοντά στο χημικό πάρκο του Λεβερκούζεν. Οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους, λόγω του φόβου πιθανών επιβλαβών αναθυμιάσεων.

«Οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Η έρευνα για τον εντοπισμό των αγνοούμενων συνεχίζεται. Δυστυχώς, οι ελπίδες να τους βρούμε ζωντανούς εξανεμίζονται», δήλωσε ο Λαρς Φρίντρις, ο διευθυντής του βιομηχανικού πάρκου Chempark όπου βρίσκεται το εργοστάσιο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη, στις 9.40 το πρωί, τοπική ώρα.

Οι 31 τραυματίες είναι όλοι τους εργαζόμενοι στη μονάδα αυτήν.

Προς το παρόν τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG