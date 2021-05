Κυρώσεις εναντίον της Λευκορωσίας ζητά η Ο. Φον ντερ Λάιεν - Στη Σύνοδο Κορυφής η αεροπειρατεία

Συνέπειες για την Λευκορωσία θα έχουν τα όσα συνέβησαν σήμερα με την πτήση της Ryanair προειδοποιεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, που ζητά με ανάρτησή της στο Twitter την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου Ρομάν Προτάσεβιτς.

«Η εξωφρενική και παράνομη συμπεριφορά του καθεστώτος στη Λευκορωσία θα έχει συνέπειες. Οι υπεύθυνοι για την πειρατεία στην πτήση της Ryanair πρέπει να τιμωρηθούν. Ο δημοσιογράφος Ρόμαν Προτάσεβιτς πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει αύριο τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν», αναφέρει η πρόεδρος της Κομισιόν.

