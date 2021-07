Κύπρος: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά με τους 4 νεκρούς

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η μεγάλη φωτιά στην Κύπρο εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η προσπάθεια συνεχίζεται καθώς δεν επιτρέπεται ο οποιοσδήποτε εφησυχασμός μέχρι την οριστική κατάσβεση όλων των εστιών πυρκαγιάς» ανέφερε η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Νιόβη Παρισσινού.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, στο Κέντρο Διαχείρισης στη Βαβατσινιά, η κ. Παρισσινού δήλωσε:

«Mετά τις αποτελεσματικές ρίψεις των ελλαδικών και ισραηλινών πτητικών μέσων και τον περιορισμό των εστιών, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Δασών επιθεώρησαν τις πληγείσες κοινότητες, οι οποίες και χαρακτηρίζονται πλέον ασφαλείς. Αυτό επιτρέπει πλέον την είσοδο των συνεργατών του yπουργείου Εσωτερικών και των Επαρχιακών Διοικήσεων για εκτίμηση ζημιών. Ως εκ τούτου είχε συγκληθεί σύσκεψη υπό τον υπουργό Εσωτερικών στην οποία παρακάθισαν όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

Αποφασίστηκε η σύσταση συνεργείων των Επαρχιακών Διοικήσεων Λάρνακας και Λεμεσού τα οποία και ξεκινούν άμεσα εντός της ημέρας τη διαδικασία της καταγραφής και των εκτιμήσεων όπως η σχετική οδηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας».

Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Μεταφορά όσων έχουν ανάγκη στέγασης σε ξενοδοχειακές μονάδες, πέραν των 28 ατόμων που, ήδη, φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία της Λευκωσίας.

2. Ολοκλήρωση της καταγραφής και της εκτίμησης όλων των ζημιών στα οικιστικά, αλλά και εμπορικά υποστατικά μέχρι την ερχόμενη Τρίτη και υποβολή των σχετικών εκθέσεων στον υπουργό Εσωτερικών, ώστε να αρχίσει η καταβολή των αποζημιώσεων.

3. Καταβολή εφάπαξ ποσού στους πληγέντες στη βάση κριτηρίων που θα υποβληθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εσωτερικών.

4. Σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, αφού εντός της ημέρας αναμένεται να έχει αντικατασταθεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις κοινότητες Επταγώνια, Κλωνάρι και Ακαπνού, ενώ θα εγκατασταθούν ηλεκτρογεννήτριες στις κοινότητες Αγίων Βαβατσινιάς, Οδού, Οράς, Αρακαπά και Διερώνας.

Συνεχίζεται η προσπάθεια για την ηλεκτροδότηση στη Μελίνη, Συκόπετρα και Προφήτη Ηλία όπου οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες.

Πρόσθετα για λόγους ασφάλειας αποφασίστηκε η παραμονή στις πληγείσες κοινότητες τόσο αστυνομικών περιπόλων όσο και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για τις επόμενες μέρες και μέχρι την επάνοδο στην κανονικότητα.

«Η κυβέρνηση θα ήθελε να ευχαριστήσει τις υπηρεσίες, αλλά και τους εθελοντές για την τεράστια προσφορά τους στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Η προσπάθεια συνεχίζεται καθώς δεν επιτρέπεται ο οποιοσδήποτε εφησυχασμός μέχρι την οριστική κατάσβεση όλων των εστιών», επισήμανε.

Ερωτηθείσα αν μπορούν να επιστρέψουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους στην περίπτωση που αυτά κρίνονται κατάλληλα, η κ. Παρισσινού είπε «ναι, βεβαίως. Έχουν, ήδη, δοθεί οδηγίες και όπου είναι ασφαλείς οι οικίες μπορεί ο κόσμος να επιστρέψει».

Έκκληση όπως όλοι επαγρυπνούμε «για όσους ασυνείδητα, είτε εσκεμμένα, είτε εξ αμελείας προκαλούν πυρκαγιές», απηύθυνε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τις τεράστιες πυρκαγιές στις επαρχίες Λεμεσού και Λάρνακας ως άνευ προηγουμένου καταστροφές, πέραν αυτών της τουρκικής εισβολής, σημειώνοντας ότι έχει καταστραφεί έκταση πέραν των 55 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Κέντρο Διαχείρισης στη Βαβατσινιά, όπου νωρίτερα παρακάθισε σε σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, για το θέμα της κατάσβεσης της καταστροφικής πυρκαγιάς σε ορεινές περιοχές της Λεμεσού και της Λάρνακας, ο κ. Αναστασιάδης ανέφερε τα ακόλουθα:

«Μιλάμε πραγματικά για μια τραγωδία της οποίας δεν υπήρξε προηγούμενο, πλην της περιόδου της εισβολής το 1974. Από χθες το απόγευμα ήμουν στο Συντονιστικό Κέντρο, σήμερα είμαι εδώ και είχα μια πλήρη ενημέρωση από τους καθ' ύλην αρμόδιους υπουργούς, τους επικεφαλής των αρμοδίων τμημάτων, από τους υπουργούς Γεωργίας, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, που είχαν τον συντονισμό των οικείων Τμημάτων, όπως, επίσης, από τον αρχηγό της Πυροσβεστικής, τον διευθυντή του Τμήματος Δασών, τον αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, τον αρχηγό της Αστυνομίας και από την Πολιτική 'Αμυνα.

Γενικότερα διαπιστώνεται μια από τις καταστροφικότερες (πυρκαγιές) και, δυστυχώς, με ανθρώπινα θύματα. Οι υπηρεσίες αντέδρασαν άμεσα, κατέβαλαν το άπαν των δυνάμεων τους προκειμένου να αποφευχθούν οι απώλειες ανθρωπίνων ζωών. Δεν απεφεύχθησαν, δυστυχώς, με το περιστατικό που έχει καταγραφεί.

Κατά τα λοιπά, οι υπηρεσίες καταγραφής, ήδη οι κοινοτάρχες έχουν προβεί σε μια πρώτη εκτίμηση, τα συνεργεία καταγραφής είναι έτοιμα και μόλις θεωρηθεί ότι είναι ασφαλείς οι κοινότητες, τότε άμεσα θα αρχίσει η καταγραφή τόσο των ζημιών σε οικιστικές μονάδες όσο και σε επιχειρηματικές μονάδες ή εργοστάσια που έχουν υποστεί ζημιές.

Θα ήθελα να εκφράσω βαθιά ευγνωμοσύνη για τον τρόπο που αντέδρασαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι επικεφαλής των κοινοτήτων, οι κοινοτάρχες, ο κόσμος γενικότερα, να ευχαριστήσω θερμά το τμήμα Δασών, την Πυροσβεστική, την Πολιτική 'Αμυνα, τους εθελοντές, ευρύτερα τον κόσμο, για το άμεσο ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει για να μειώσουν κατά το δυνατόν μια από τις καταστροφικότερες πυρκαγιές. Αρκεί να αναφέρω ότι η καταστροφή υπερβαίνει τα 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε -και αυτό είναι έκκληση- πόσο προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όλοι.

Η θερμοκρασία, οι άνεμοι που πνέουν είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για να έχουμε ανάλογες καταστροφές, ιδιαίτερα όταν εμπλέκεται ο ανθρώπινος παράγοντας.»

Επιπροσθέτως ερωτηθείς για τη συνδρομή άλλων χωρών στην κατάσβεση των πυρκαγιών, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι «ήδη, βρίσκεται στην Κύπρο το πρώτο από τα δύο (αεροσκάφη από την Ελλάδα), το ένα έχει υποστεί ζημιά. Όμως, ένα νέο δεύτερο ανεφοδιάζεται στη Ρόδο. Περί το μεσημέρι αναμένουμε την άφιξη ισραηλινών αεροσκαφών και γενικότερα προσπαθούμε με κάθε τρόπο να δούμε πώς επιτυγχάνεται (η κατάσβεση).

Βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο η όλη κατάσταση. Εκείνο που μας ανησυχεί είναι η ενδεχόμενη αύξηση των ανέμων κατά το μεσημέρι. Η επικέντρωση της προσοχής του τμήματος Δασών και των πυροσβεστών μας είναι σε ένα κομβικό σημείο που ελέγχεται επί του παρόντος, δηλαδή περιορίζεται η έκταση. Έχουν ληφθεί μέτρα, έτσι ώστε να υπάρξει μια επιβραδυντική ζώνη, σε όλες τις κοινότητες υπάρχουν μονάδες της Πυροσβεστικής και όχι μόνο. Υπάρχουν πτητικά μέσα που εποπτεύουν, προκειμένου να διαπιστωθούν εστίες που μπορεί να αναζωπυρωθούν. Συνεπώς, πράττουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν.

Το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όσους των κατοίκων έχουν ζήσει αυτές τις τραγικές στιγμές, και έχουν χάσει περιουσίες, είναι ότι η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός άμεσα. Την ίδια ώρα συμπαραστάτες θα είμαστε και στις οικογένειες των θυμάτων.»

Επιπλέον, ερωτηθείς αν θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές, ο κ. Αναστασιάδης απάντησε ότι «άμεσα, τώρα, θα επισκεφθώ την Ορά, την Ακαπνού, την Επταγώνια και τον Αρακαπά. Και, βεβαίως, ευθύς αμέσως που θα θεωρηθεί ότι ασφαλώς έχουν κατασβεστεί οι πυρκαγιές, οι καθ' ύλην αρμόδιοι υπουργοί θα περιοδεύσουν, πέραν των συνεργείων καταγραφής, για να έχουν άμεση επαφή με όλες τις κοινότητες, να στείλουν το μήνυμα θάρρους ότι δεν θα αφήσουμε κανένα μόνο του, εγκαταλελειμμένο στην τύχη του ή στην καταστροφή που επέφερε η μεγάλη πυρκαγιά».

Επίσης, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κοινωνία ζητά παραδειγματικές τιμωρίες για όσους θέτουν τις φωτιές, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι «βεβαίως για να υπάρξουν παραδειγματικές τιμωρίες, πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις. Χαίρομαι διότι υπάρχουν πολίτες με ευαισθησίες που καταγγέλλουν και, ήδη, έχουν γίνει οι πρώτες συλλήψεις.

Αυτό που κάνω έκκληση είναι όλοι να επαγρυπνούμε για όσους ασυνείδητα, είτε εσκεμμένα, είτε εξ αμελείας, μπορεί να προκαλέσουν ανάλογες καταστροφές».

AP Photo/Petros Karadjias

«Βιώνουμε την καταστροφικότερη πυρκαγιά από καταβολής της Κυπριακής Δημοκρατίας τόσο σε υλικές ζημιές όσο και, δυστυχώς, σε ανθρώπινα θύματα», ανέφερε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Κύπρου Νίκος Νουρής, ο οποίος είπε ακόμα ότι τα πτητικά μέσα από την Ελλάδα και το Ισραήλ θα επιχειρήσουν σήμερα στις 2 μ.μ. για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Επιπροσθέτως τόνισε ότι «έγινε μια τεράστια προσπάθεια από χθες στις 10 το βράδυ. Είχαμε με τη βοήθεια των drones χαρτογραφήσει την περίμετρο της πυρκαγιάς, των 35 χιλιομέτρων, έγινε ένας εντοπισμός των διαφόρων εστιών σε εξέλιξη, όλο το βράδυ οι επίγειες δυνάμεις επιχείρησαν και οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλους που μπόρεσαν μέχρι τα ξημερώματα να περιορίσουμε όλες εκείνες τις εστίες που θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναζωπύρωση.

Έμειναν δύο μεγάλες εστίες οι οποίες γεωγραφικά βρίσκονται μεταξύ των χωριών Βαβατσινιάς και Οδού και από τις 5.30 το πρωί επιχειρούν τα δέκα πτητικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλη η προσπάθεια έχει επικεντρωθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Η εκτίμηση της κατάστασης μάς επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, όμως, οι καιρικές συνθήκες όσο προχωρά η μέρα από πλευράς ανέμων δεν είναι υπέρ μας. Παρά ταύτα, αυτή την ώρα είμαστε σε μια ικανοποιητική κατάσταση και θέλω να ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο έργο που εκτυλίσσεται από χθες».

Ακολούθως ο κ. Νουρής απηύθυνε έκκληση προς τους εθελοντές, υπογραμμίζοντας ότι «υπάρχει μια συγκινητική προσπάθεια και πρόθεση να βοηθήσουν. Έχουμε οργανώσει Κέντρο στη Σκαρίνου υπό τον Επίτροπο Εθελοντισμού. Η βοήθεια είναι υπερπολύτιμη, αλλά την ίδια ώρα είναι και η ζωή και η ασφάλεια τους, για αυτό δεν θέλουμε διάσπαρτες ομάδες, αλλά να βρίσκονται κάτω από τον συντονισμό της Πολιτικής 'Αμυνας.

Επίσης, επειδή θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτές οι βασικές αρτηρίες προς την πληγείσα περιοχή παρακαλούμε θερμά τον κόσμο που δεν έχει κάτι να κάνει στην περιοχή, να μην προσέρχεται στην περιοχή της πυρκαγιάς».

Επιπλέον, ο Υπουργός Εσωτερικών Κύπρου είπε ότι μονάδες περιπολούν στις πληγείσες περιοχές για σκοπούς αντιμετώπισης αναζωπύρωσης, ενώ σημείωσε πως οι ρίψεις από τα αεροσκάφη, το ελληνικό και τα ισραηλινά, αναμένονται γύρω στις 2 μμ. και ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη θα κάνουν ρίψη επιβραδυντικού υλικού.

AP Photo/Petros Karadjias

«Είμαστε δίπλα σ' όλους όσους δίνουν μάχη με τις φλόγες αυτή τη στιγμή», ανέφερε η επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου, ευχαριστώντας την ΕΕ για την παροχή βοήθειας μέσω του μηχανισμού rescEU.

«Οι σκέψεις μας είναι σήμερα στραμμένες στην Κύπρο και στους πληγέντες συμπολίτες μας. Ευχαριστώ τον συνάδελφο επίτροπο Γιάνες Λέναρσιτς για την άμεση ανταπόκριση της ΕΕ να συνδράμει μέσω του rescEU. Είμαστε δίπλα σ' όλους όσους δίνουν μάχη με τις φλόγες αυτή τη στιγμή!», επισήμανε σε σχετική ανάρτησή της στο Twitter.

AP Photo/Petros Karadjias

Την ετοιμότητα της ΕΕ να βοηθήσει την Κύπρο, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο twitter.

Our thoughts go to the victims of the fires in #Cyprus



To their loved ones we send our most heartfelt condolences.



The EU stands ready to provide @AnastasiadesCY and the people of Cyprus every kind of assistance.