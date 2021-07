Σαρλ Μισέλ: Η ΕΕ είναι έτοιμη να παράσχει στην Κύπρο κάθε είδους βοήθεια

Την ετοιμότητα της ΕΕ να βοηθήσει την Κύπρο, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στο twitter.

Our thoughts go to the victims of the fires in #Cyprus



To their loved ones we send our most heartfelt condolences.



The EU stands ready to provide @AnastasiadesCY and the people of Cyprus every kind of assistance.