Κράματορσκ: Με πυραύλους Tochka-U το χτύπημα στο σιδηροδρομικό σταθμό - 39 οι νεκροί

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Πάβλο Κιριλένκο, από ρωσική επίθεση με πυραύλους που σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία.Φωτογραφίες από διεθνή πρακτορεία δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκαν είτε ένας είτε δύο βαλλιστικοί πύραυλοι Tochka-U.

Περίπου 4.000 άνθρωποι - οι περισσότεροι ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά - βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ όταν επλήγη σήμερα από ρωσικούς πυραύλους, δήλωσε ο δήμαρχος Ολεξάντρ Χονκαρένκο.

«Δύο πύραυλοι έπληξαν τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ», ανέφεραν προηγουμένως οι Ουκρανικοί Σιδηρόδρομοι στην ανακοίνωσή τους. Στη συνέχεια προσέθεσαν: «Σύμφωνα με επιχειρησιακά στοιχεία, περισσότεροι από 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 100 τραυματίστηκαν στην επίθεση με πυραύλους στον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ».

Την ίδια στιγμή, τρία τρένα που μετέφεραν αμάχους ακινητοποιήθηκαν στην ίδια περιοχή της Ουκρανίας χθες ύστερα από αεροπορική επίθεση εναντίον της σιδηροδρομικής γραμμής, σύμφωνα με τον επικεφαλής των σιδηροδρόμων.

Ουκρανοί αξιωματούχοι λένε ότι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται για μια νέα επίθεση και ότι η Μόσχα σχεδιάζει να καταλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, γνωστό ως Ντονμπάς, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Στο μεταξύ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν βρισκόταν καθόλου ουκρανικός στρατός στον σιδηροδρομικό σταθμό.

Ο Ζελένσκι είπε στο φινλανδικό κοινοβούλιο ότι περισσότεροι από 30 άμαχοι σκοτώθηκαν στην επίθεση και πρόσθεσε: «Οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν τον σιδηροδρομικό σταθμό στο Κράματορσκ, έναν συνηθισμένο σιδηροδρομικό σταθμό, όπου βρίσκονταν απλοί άνθρωπο, δεν υπήρχαν στρατιώτες εκεί».

Οι τοπικές αρχές σε κάποιες περιοχές καλούν τους αμάχους να απομακρυνθούν όσο είναι ακόμα δυνατόν και σχετικά ασφαλές για να το κάνουν.

Ζελένσκι: Απάνθρωπο χτύπημα από τους Ρώσους

Ο πρωθυπουργός Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανάρτηση του στο Facebook, τόνισε:

«Οι εισβολείς χτύπησαν με πύραυλο Tochka-u τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κραματόρσκ, όπου χιλιάδες ειρηνικοί Ουκρανοί περίμεναν την εκκένωση... Περίπου 30 σκοτώθηκαν, περίπου 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Αστυνομία και διασώστες βρίσκονται ήδη στο σημείο. Απάνθρωποι Ρώσοι δεν αφήνουν τις μεθόδους τους. Μη έχοντας τη δύναμη και το θάρρος να μας αντιμετωπίσουν στο πεδίο της μάχης, καταστρέφουν κυνικά τον άμαχο πληθυσμό. Αυτό είναι το κακό που δεν έχει όρια. Και αν δεν τιμωρηθεί δεν θα σταματήσει ποτέ».

(Σκληρές εικόνες)

Δείτε την ανάρτηση του Ντμίτρο Κουλέμπα:

Russians knew that the train station in Kramatorsk was full of civilians waiting to be evacuated. Yet they stroke it with a ballistic missile, killing at least 30 and injuring at least a hundred people. This was a deliberate slaughter. We will bring each war criminal to justice. pic.twitter.com/cq0CX9wovV