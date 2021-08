Κορονοϊός: Καλπάζει η μετάλλαξη Δέλτα - Διπλάσιες μέσα σε 20 ημέρες οι εισαγωγές στα νοσοκομεία

Τα νέα από το μέτωπο της πανδημίας δεν είναι καλά. Το τελευταίο 20ήμερο οι εισαγωγές έχουν διπλασιαστεί, ενώ η μετάλλαξη Δέλτα εξαπλώνεται πιο γρήγορα απ' ότι ανέμεναν οι επιστήμονες, όπως ανέφερε ο καθηγητής Χαράλαμπος Γώγος, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 79,1% και πολύ σύντομα θα φτάσει στο 90%. Την έκταση του συναγερμού υποδηλώνουν και τα τελευταία στοιχεία για τη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα. Πρωταγωνιστής η Κρήτη με 366 κρούσματα.

Στο θέμα αναφέρθηκε και σήμερα κατά την συνέντευξη Τύπου ο Κυρ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας την αγωνία του για την πορεία των εμβολιασμών, απευθύνοντας για μια ακόμη φορά παράκληση στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί κατά την επιστροφή από τις διακοπές τους, αλλά και στέλνοντας μήνυμα στους ανεμβολίαστους.

«Δεν θα πληρώσουν οι εμβολιασμένοι τους λίγους ανεμβολίαστους. Η οικονομία θα λειτουργήσει, η κοινωνία θα μείνει ανοιχτή και η απάντηση στο πρόβλημα της μετάλλαξης Δ δεν είναι το lockdown, είναι ο εμβολιασμός και η στοιχειώδης προστασία και η κοινή λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Παθολογίας παρατηρείται αυξητική τάση των κρουσμάτων, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές, ενώ τις τελευταίες δύο ημέρες καταγράφεται μεγαλύτερη αύξηση. «Ο δείκτης θετικότητας σε δομές υγείας υψηλός, ενώ στην επικράτεια είναι στο 3,3% και σε περιοχές με υψηλό επιδημιολογικό φορτίο είναι μεγαλύτερος», σημείωσε, επικαλούμενος στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εβδομάδα από 4-11 Αυγούστου.

Παρουσιάζοντας στοιχεία από την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας τόνισε πως 18 μήνες μετά την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων στη χώρα είχαμε τρία κύματα, συνεχή lockdown και νέες αποτελεσματικές θεραπείες. «Ένας συνεχής αγώνας ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και τον ιό, ενώ το βασικότερο όπλο που υπάρχει είναι η ταχεία παραγωγή αποτελεσματικών εμβολίων», πρόσθεσε.

Ως προς την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας, τόνισε πως η πανδημία εξακολουθεί να αποτελεί τη νόσο των νέων με μέσο όρο τα 29 έτη και ότι έχει αρχίσει να καταγράφεται και σταδιακή εξάπλωση προς μεγαλύτερες ηλικίες, κυρίως ανεμβολίαστους συμπολίτες μας. Συμπλήρωσε δε ότι στο επόμενο διάστημα ένα πιθανό πρόβλημα θα είναι η παρουσία του ιού στην εκπαίδευση.

Υπογράμμισε πως το τελευταίο 20ημερο διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές και νοσηλείες ασθενών Covid στα νοσοκομεία. Όπως ανέφερε η κάλυψη στις ΜΕΘ είναι στο 51% με την μεγαλύτερη δυσκολία να εντοπίζεται στην Κρήτη και πρόσθεσε ότι στις ΜΕΘ αυτή τη στιγμή είναι κατά 99% ασθενείς οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι και υπογράμμισε ότι ο αριθμός των διασωληνωμένων και των θανάτων αυτή τη στιγμή - σε σχέση με το τρίτο κύμα - είναι κατά 60% έως και 80% μειωμένος λόγω των εμβολιασμών.

Ο Χαράλαμπος Γώγος επισήμανε ότι τα εισαγόμενα κρούσματα μέσω του τουρισμού εξακολουθούν να αποτελούν ένα μικρό ποσοστό, γύρω στο 0,59% που οφείλεται τόσο στον εμβολιασμό των τουριστών που έρχονται στη χώρα μας όσο και στον αποτελεσματικό διαγνωστικό έλεγχο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το στοίχημα του τουρισμού κερδίζεται».

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, τόνισε πως η εξάπλωση του ιού και της μετάλλαξης Δέλτα, επιβάλλει την απόφαση για νέα μέτρα και για τον λόγο αυτό έχει ήδη νομοθετηθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του προσωπικού στις δομές υγείας.

«Είναι πολύ σημαντικό να τηρήσουμε τα μέτρα προστασίας αυτές τις ημέρες και να κλείσουμε ραντεβού μόλις γυρίσουμε από τις διακοπές για το εμβόλιο για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και την κοινωνία», ήταν η έκκληση του αναπληρωτή υπουργού, με τον καθηγητή Παθολογίας να υπογραμμίζει ότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης απέχει αρκετά από το τείχος ανόσιας, ενώ το καλοκαίρι λόγω διακοπών κλπ είναι δύσκολο να διασφαλιστεί.

Ο Χαράλαμπος Γώγος στο σημείο αυτό πρόσθεσε ότι «συνιστάται στη νεολαία άνω των 12 ετών ο εμβολιασμός» και πως «έχει μεγάλη σημασία να πειστούν οι μαθητές και οι φοιτητές, δεδομένου ότι υπάρχει η διαθεσιμότητα εμβολίων».

Μετάλλαξη Δέλτα: Πού καταγράφηκαν τα περισσότερα κρούσματα

Στα 3.676 ανέρχονται τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ. Από αυτά τα περισσότερα έχουν καταγραφεί στην Κρήτη (205 στο Ηράκλειο, 26 στα Χανιά, 2 στο Ρέθυμνο, 10 στο Λασίθι).

Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 891 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 02 Ιουλίου 2021 έως 31 Ιουλίου 2021.

Από τον έλεγχο των 891 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 823 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 24 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI).

Εκ των 823 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 707 αφορούν στο στέλεχος Delta, 90 αφορούν στο Alpha, 24 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 24 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K). Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο B.1.621 (VOI). Επιπλέον ανιχνεύθηκαν, 1 στέλεχος B.1.629, 1 στέλεχος B.1.575 και 1 στέλεχος Β.1.1 (Variant E484K) .

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 26.555 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών, 22.839 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 2.998 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 718 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 22.839 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 67,21%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 12,14%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 10,04% και το Beta με ποσοστό 1,24%.

Από τα 2.998 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.835 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 43,70% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 28,12% στο Delta, 15,81% στο Alpha, 6,70% στο Beta, 0,13% στο C.36 και 0,10% στο Gamma.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 238 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 113 αφορούν στο Alpha, 107 στο Delta, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 4 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.623.