Κορονοϊός: Γιατί αυξάνονται τα κρούσματα - Τι φοβούνται οι ειδικοί

AP Images

Η ανησυχητικά ανοδική τάση στην καταγραφή των ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού σε συνδυασμό με τη μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στις νοσηλείες νεότερων ανθρώπων, το φρακάρισμα των ΜΕΘ στα νοσοκομεία της βορείου Ελλάδας και οι πρόσφατοι τέσσερεις θάνατοι μέσα σε τέσσερα 24ωρα νέων ανθρώπων - τριών κάτω των 39 ετών κι ενός 46χρονου στην Ξάνθη, όλοι τους μη εμβολιασμένοι - προβληματίζουν τους επιστήμονες ενόψει την αλλαγής του καιρού και της έλευσης του χειμώνα.

Η αύξηση που παρατηρείται τους σκληρούς δείκτες της πανδημίας στις ηλικίες κάτω των 40 ετών (θάνατοι και διασωληνώσεις), αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία της ημερήσιας έκθεσης του ΕΟΔΥ με 3 θανάτους να έχουν καταγραφεί στις ηλικίες των 0-17 ετών, 117 θανάτους στις ηλικίες των 18-39 ετών και 10 ασθενείς να είναι διασωληνωμένοι στην ηλικιακή ομάδα των νέων ανθρώπων, κάτι που ισοδυναμεί με υπερδιπλασιασμό των διασωληνώσεων.



Παράλληλα, στα νοσοκομεία της βορείου Ελλάδας όπου συγκεντρώνονται οι περισσότερες κόκκινες περιοχές, η πληρότητα των κλινών ΜΕΘ covid ξεπερνά το 90% και φτάνει το 100% σε κάποια νοσοκομεία, με τα νέα περιστατικά να χρειάζεται να διασωληνωθούν εκτός ΜΕΘ και να μεταφέρονται εντός 48 ωρών σε όποια κλίνη ΜΕΘ βρεθεί κενή σε νοσοκομείο όμορων περιοχών.



Την ίδια ώρα το ιικό φορτίο καταγράφει αυξήσεις τριψήφιες και διψήφιες από την περιοχή του Βόλου και πάνω, με το ιικό φορτίο στον Βόλο να είναι αυξημένο κατά 176%, στη Λάρισα κατά 30% και στην Αλεξανδρούπολη κατά 50%. Πάντως μερικές περιοχές παρουσιάζουν μείωση ιικού φορτίου με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αττική που καταγράφει μικρή μείωση κατά 9%.

Οι επιστήμονες της Επιτροπής εμπειρογνωμόνων προειδοποιούν ότι οι νοσηλείες σε μια περιοχή - και κατ’ επέκταση η πίεση που θα δεχτούν τα νοσοκομεία της περιοχής - είναι άμεση συνάρτηση του ποσοστού εμβολιασμού και αποδίδουν την επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας ειδικά στις επιβαρυμένες περιοχές, όπως της βορείου Ελλάδας πρωτίστως στην αλλαγή του καιρού που μας υποχρεώνει να κινούμαστε περισσότερο σε εσωτερικούς χώρους και στην πλήρη απελευθέρωση των χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας από τα μέτρα προστασίας, όταν λειτουργούν σαν αμιγείς χώροι.



Παρότι ωστόσο λειτουργούν σαν αμιγείς χώροι με την είσοδο να επιτρέπεται μόνο στους εμβολιασμένους και τους νοσήσαντες, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να εισχωρήσουν μη εμβολιασμένα άτομα, που χρησιμοποιούν φιλικά ή συγγενικά πιστοποιητικά εμβολιασμού για να περάσουν τον έλεγχο στην πόρτα, καθώς φαίνεται ότι δεν γίνεται πάντοτε έλεγχος ταυτοπροσωπίας!



Βέβαια, στην αύξηση των κρουσμάτων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο αυξημένος αριθμός των τεστ που διενεργούνται μέσω των οποίων εντοπίζονται έγκαιρα πολύ περισσότεροι ασυμπτωματικοί. Η χρήση ακόμα μεγαλύτερου αριθμού τεστ στις κόκκινες περιοχές είναι ένα μέτρο που συζητιέται από τους ειδικούς, ενώ εκδόθηκε και η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) για την υποχρεωτική διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (rapid test) στον ιδιωτικό τομέα με πρόστιμο 300 ευρώ στους παραβάτες.



Άλλος ένας υπό διερεύνηση παράγοντας από τους ειδικούς αποτελεί η εμφάνιση μιας παραλλαγής του στελέχους Δέλτα, που ονομάζεται Δέλτα plus και έχει χαρακτηριστεί από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) ως στέλεχος ενδιαφέροντος (variant of interest), κι όχι ακόμα στέλεχος ανησυχίας. Το στέλεχος Δέλτα plus μελετάται από την επιστημονική κοινότητα και το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στην κοινωνία είναι πως τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά κι έναντι της μετάλλαξης Δέλτα plus αφού είναι αποτελεσματικά κι έναντι της Δέλτα.



Κάνοντας έναν απολογισμό όλων των παραγόντων που απασχολούν τους επιστήμονες, ο καθηγητής πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Νίκος Τζανάκης επισημαίνει ότι για να μετατραπεί η λοίμωξη Covid σε ενδημική νόσο πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα περίπου άλλο 1 εκατ. πολίτες, κάτι που στην παρούσα φάση δεν φαντάζει εφικτό, ούτε άμεσα ούτε μακροπρόθεσμα.



Αυτό ενέχει τον κίνδυνο ο κορονοϊός να μην μας αφήσει ήσυχους τα προσεχή χρόνια και με δεδομένη την κόπωση από τα μέτρα (που παραμένουν σε ισχύ), τη (δικαιολογημένη) αγανάκτηση του 60% του πληθυσμού που εμβολιάστηκε και που θέλει πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα, την εμφάνιση νέων στελεχών με τους ανεμβολίαστους να λειτουργούν ως εκκολαπτήριο νέων μεταλλάξεων και τη μείωση της παρεχόμενης προστασίας από τα εμβόλια, όσο θα περνά ο καιρός, που θα επιβάλλει τη διενέργεια αναμνηστικής δόσης να συνιστούν ένα δισεπίλυτο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας με το οποίο θα βρεθούμε όλοι (θέλοντας και μη) αντιμέτωποι.