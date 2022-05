Κομισιόν: Σχέδιο για κοινές προμήθειες στον τομέα της άμυνας

Η Κομισιόν παρουσιάσε σήμερα ένα πλάνο για κοινές προμήθειες στον τομέα της άμυνας που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο κοινής αμυντικής πολιτικής αφού βοηθάει τα κράτη -μέλη της Ε.Ε να συντονίσουν το όλο και αυξανόμενο κόστος των εξοπλιστικών τους προγραμμάτων.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Κομισιόν, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βερσαλλιών της 11ης Μαρτίου για «ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων υπό το φως της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας», η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο για να καλυφθούν τα κενά στην ευρωπαϊκή άμυνα, με τρόπο συντονισμένο, αλλά και για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

«Η απρόκλητη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή άμυνα, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες από τα κράτη μέλη», τονίζει η Επιτροπή.

Ως άμεσο αποτέλεσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τα κράτη-μέλη ανακοίνωσαν αυξήσεις στους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους, συνολικά κατά 200 δισ. ευρώ επιπλέον για τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, η Επιτροπή επισημαίνει ότι αυτές οι αυξήσεις έρχονται μετά από χρόνια ουσιαστικών περικοπών και ανεπαρκών επενδύσεων. Από το 1999 έως το 2021, οι συνδυασμένες αμυντικές δαπάνες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 20% έναντι 66% για τις ΗΠΑ, 292% για τη Ρωσία και 592% για την Κίνα.

500 εκατομμύρια για δύο χρόνια

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση των επενδυτικών κενών που πραγματοποιήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, η Επιτροπή επισημαίνει τρεις επείγουσες προτεραιότητες: α)την αναπλήρωση των αποθεμάτων, β)την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων σοβιετικής εποχής και γ) την ενίσχυση συστημάτων εναέριας και πυραυλικής άμυνας.

Στο άμεσο μέλλον, η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια κοινή ομάδα αμυντικών προμηθειών για να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη. Ένα βραχυπρόθεσμο μέσο της ΕΕ για την ενίσχυση των αμυντικών βιομηχανικών δυνατοτήτων, μέσω κοινών προμηθειών, θα προταθεί για ταχεία υιοθέτηση, για να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη να καλύψουν τα πιο επείγοντα και κρίσιμα κενά με συνεργατικό τρόπο.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να δεσμεύσει 500 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για δύο χρόνια.

Αυτό το βραχυπρόθεσμο μέσο θα ανοίξει το δρόμο για ένα πλαίσιο της ΕΕ για κοινές αμυντικές προμήθειες. Για το σκοπό αυτό, το φθινόπωρο του 2022, η Επιτροπή θα προτείνει κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Επενδυτικό Πρόγραμμα (EDIP). Θα καθορίσει τις προϋποθέσεις για τα κράτη-μέλη για τη σύσταση Ευρωπαϊκών Κοινοπραξιών Αμυντικών Ικανοτήτων (EDCC). Η ιδέα είναι να εξαιρεθούν οι κοινές συμβάσεις από τον ΦΠΑ, αλλά και να πειστεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ενισχύσει τη στήριξή της στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

«Τα προτεινόμενα μέτρα αναμένεται να καταστήσουν την ΕΕ ισχυρότερο διεθνή εταίρο, επίσης εντός του ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής άμυνας των μελών του», καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

