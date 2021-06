Κομισιόν: 260,2 εκατομμύρια εμβολιασμοί στην ΕΕ μέχρι τις 4 Ιουνίου

Tα 325,8 εκατομμύρια έφτασαν οι παραδόσεις των εμβολίων για τον κορονοϊό στην ΕΕ μέχρι τις 4 Ιουνίου, σύμφωνα με την Κομισιόν, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 260,2 εκατομμύρια εμβολιασμοί.

Όπως μάλιστα επισημαίνεται στο γράφημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το 48% του ενήλικου πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση και 85 εκατομμύρια είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Latest updates on vaccine deliveries, vaccinations and percentage of the EU adult population who received at least one dose - as of 4 June.



Good progress was made:



Very soon, half of EU adults will have had at least a dose. 85 million are already fully vaccinated. pic.twitter.com/7i8xXyJPMs