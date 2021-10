Ταγίπ Ερντογάν: Κλιμακώνει την κόντρα με τη Δύση - «Ανεπιθύμητα πρόσωπα» οι 10 πρέσβεις που στήριξαν τον Καβαλά

Νέα μέτωπα φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να ανοίξει ο Ταγίπ Ερντογάν, καθώς σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu o πρόεδρος της Τουρκίας απέστειλε οδηγίες στο υπουργείο Εξωτερικών ώστε να κηρυχθούν persona non grata 10 πρέσβεις χωρών - μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία και η Γαλλία - οι οποίοι ζήτησαν την απελευθέρωση του Οσμάν Καβάλα.

Οι πρέσβεις της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, της Σουηδίας, της Φινλανδίας, της Νορβηγίας, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας είχαν εκδώσει δήλωση με την οποία ζητούσαν «δίκαιη και έγκαιρη» επίλυση της υπόθεσης του Οσμάν Καβαλά. Η δήλωση ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις στην υπόθεση Καβαλά «ρίχνουν σκιά στον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της διαφάνειας».

