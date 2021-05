Ποιες κυρώσεις αποφάσισε η Σύνοδος Κορυφής: Κλείνει τον εναέριο χώρο της ΕΕ για την Λευκορωσία

Απαγορεύεται η χρήση του εναέριου χώρου της ΕΕ από τον εθνικό αερομεταφορέα της Λευκορωσίας Belavia. Επίσης οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες καλούνται να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Ταυτόχρονα δίδεται πολιτική εντολή για διεύρυνση των κυρώσεων που ήδη έχουν επιβληθεί κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το καθεστώς Λουκασένκο.

Τα παραπάνω προβλέπουν τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που «καταδικάζει σθεναρά την εξαναγκαστική προσγείωση της πτήσης της Ryanair στο Μινσκ της Λευκορωσίας την 23 Μαίου 2021, που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών, καθώς επίσης και την κράτηση από τις αρχές της Λευκορωσίας του δημοσιογράφου Ραμάν Πρατασεβιτς και της Σοφία Σαπέγκα».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο κείμενο που δημοσίευσε και γνωστοποίησε, μέσω του twitter o Μπάρεντ Λιντς, ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

