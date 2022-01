Καζακστάν: Διακόπηκαν οι αιματηρές συγκρούσεις - Ανησυχία για τον απολογισμό νεκρών

Η συνταγματική τάξη αποκαταστάθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος της στη χώρα της κεντρικής Ασίας, όπου μαίνονται αιματηρές ταραχές εδώ και ημέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του προέδρου του Καζακστάν Κάσιμ-Γιομάρτ Τοκάγεφ.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Καζακστάν, σε χωριστό δελτίο Τύπου, ανέφερε ότι 26 «οπλισμένοι εγκληματίες» σκοτώθηκαν και πάνω από 3.000 συνελήφθησαν, ενώ στις τάξεις των δυνάμεων ασφαλείας έχασαν τη ζωή τους 18 αστυνομικοί και μέλη της εθνικής φρουράς από την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας. Ωστόσο μεγάλη είναι η ανησυχία για τον τελικό απολογισμό των νεκρών.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Καζακστάν εκδίωξαν χτες τους διαδηλωτές από την κεντρική πλατεία του Αλμάτι, της οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας που πλήττεται από ταραχές.

Fresh violence raged in Kazakhstan's main city Almaty after Russia rushed in paratroopers overnight to put down a countrywide uprising in the former Soviet state closely allied to Moscow https://t.co/gHDEvrDRGl pic.twitter.com/vyCoBQr0KA