Κατ. Σακελλαροπούλου: Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με ανάρτηση της στα γαλλικά συνεχάρη τον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του στην προεδρία της Γαλλίας.

«Χαίρομαι που μπορώ να συνεχίσω την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας και να προωθήσω την κοινή μας ευρωπαϊκή μοίρα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Mes chaleureuses félicitations à @EmmanuelMacron pour sa réélection à la Présidence de la République française. Je me réjouis de pouvoir continuer l'excellente coopération entre la France et la Grèce et avancer notre destin européen commun.