Καναδάς: Διαδηλώσεις κατά της απόφασης για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο του Καναδά στην Οτάβα, διαμαρτυρόμενοι κατά της απόφασης του πρωθυπουργού της χώρας, Τζάστιν Τριντό, για υποχρεωτικό εμβολιασμό. Μάλιστα, η κλιμάκωση των εντάσεων έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του ιδίου και της οικογένειάς του από την κατοικία τους, και τη μεταφορά τους σε μυστική τοποθεσία.

Ο Τριντό, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καραντίνα λόγω έκθεσής του στον κορονοϊό υπερασπίστηκε την απόφασή του για υποχρεωτικό εμβολιασμό, σημειώνοντας ότι το 90 τοις εκατό των οδηγών είναι ήδη εμβολιασμένοι.

Το αποκαλούμενο «Κονβόι ελευθερίας» ξεκίνησε ως μια συγκέντρωση φορτηγατζήδων ενάντια στην απαίτηση εμβολίου για διασυνοριακούς οδηγούς, αλλά μετατράπηκε σε μια διαδήλωση κατά της κυβερνητικής διαχείρησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με ένα ισχυρό αντιεμβολιαστικό στίγμα.

Trucks rolled into Canada's capital Ottawa to stage a massive protest against Prime Minister Justin Trudeau's COVID-19 vaccine mandates in front of parliament https://t.co/dL1vgluXfy pic.twitter.com/3VUmpqu35K