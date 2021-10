Καλιφόρνια: Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε κατοικημένη περιοχή - Δύο τραυματίες

Ένα μικρό αεροπλάνο συνετρίβη κοντά στο Λύκειο Σαντάνα στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, το απόγευμα της Δευτέρας, προκαλώντας πυρκαγιές σε κατοικημένη περιοχή, ανέφεραν οι αρχές, ενώ από την πτώση δυο κτίρια άρπαξαν φωτιά, με τις αναφορές να κάνουν λόγω για δυο τραυματίες.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής Τζον Γκάρλοου δήλωσε ότι ένα δίκυκλο αεροσκάφος έπεσε σε τουλάχιστον ένα σπίτι και στη συνέχεια χτύπησε ένα φορτηγό σε κατοικημένη περιοχή κοντά στην οδό Greencastle και την οδό Jeremy στην πόλη του νομού Σαν Ντιέγκο. Δύο άτομα που υπέστησαν εγκαύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Βίντεο από ένα ελικόπτερο 10News έδειξε δύο οικιστικά κτίρια να καίγονται. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ πραγματοποιήθηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικές λεωφόρους της περιοχής. Οι πυροσβέστες εργάζονταν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι υπάλληλοι του σερίφη του νομού Σαν Ντιέγκο ζήτησαν από το κοινό να αποφύγει την περιοχή. Το προσωπικό του Λυκείου Σαντάνα έγραψε στο Twitter ότι όλοι οι μαθητές ήταν «ασφαλείς».

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

