ISS: Κάμερα κατέγραψε σέλας πάνω από τον Ινδικό ωκεανό

Ένα εντυπωσιακό σέλας καταγράφηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) καθώς περιφερόταν σε τροχιά εκατοντάδες μίλια πάνω από τη Γη. Η NASA δημοσίευσε το συναρπαστικό βίντεο στο Twitter μετά από μια γεωμαγνητική καταιγίδα που έπληξε τον πλανήτη μας.

Το time-lapse βίντεο δείχνει μια θέα από τον ISS καθώς ταξίδευε περίπου 434 χιλιόμετρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό προς τη Θάλασσα των Κοραλλιών ανατολικά της Αυστραλίας, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούσε να δει κανείς το σέλας.

Τα σέλας - αλλιώς γνωστά ως βόρεια ή νότια φώτα - είναι ζωντανές εμφανίσεις φωτός που προκαλούνται από την αλληλεπίδραση υψηλής ενέργειας, φορτισμένων σωματιδίων που εκπέμπονται από τον ήλιο με το προστατευτικό μαγνητικό πεδίο της Γης ή τη μαγνητόσφαιρα.

Αυτά τα φαινόμενα συμβαίνουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα της Γης και παρατηρούνται κυρίως σε μεγάλα ή πολικά γεωγραφικά πλάτη, αν και περιστασιακά μπορούν να παρατηρηθούν σε μεσαία γεωγραφικά πλάτη μετά από ιδιαίτερα ισχυρά ηλιακά γεγονότα.

Σύμφωνα με την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία - η οποία είναι ένας από τους σημερινούς εταίρους στον ISS, μαζί με τη NASA, την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία και τις διαστημικές υπηρεσίες της Ρωσίας και της Ιαπωνίας - οι σέλας εμφανίζονται στο ίδιο περίπου υψόμετρο με τον διαστημικό σταθμό, πράγμα που σημαίνει ότι οι αστροναύτες μπορούν μερικές φορές δείτε τα στο ύψος των ματιών.

