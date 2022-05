Ισραήλ κατά Ρωσίας: Σκανδαλώδης η δήλωση Λαβρόφ για «εβραϊκές ρίζες του Χίτλερ»

Το Ισραήλ κατήγγειλε τη Δευτέρα τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ ότι υπαινίχθηκε ότι ο ηγέτης των Ναζί Αδόλφος Χίτλερ είχε εβραϊκές ρίζες και απαίτησε από τη Μόσχα να ζητήσει συγγνώμη γι' αυτές τις δηλώσεις.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γιάιρ Λαπίντ, δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters ότι ο Ρώσος πρεσβευτής θα κληθεί για μια «δύσκολη συζήτηση» σχετικά με τα σχόλια, τα οποία έκανε ο Λαβρόφ την Κυριακή σε συνέντευξή του στην ιταλική τηλεόραση.

«Είναι μια ασυγχώρητη, σκανδαλώδης δήλωση, ένα τρομερό ιστορικό λάθος και αναμένουμε μια συγγνώμη», είπε ο Λάπιντ στον ειδησεογραφικό ιστότοπο YNet. Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τη ρωσική πρεσβεία.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.