ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από πυροβολισμούς στη Φιλαδέλφεια

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 11 τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα) σε πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε έναν πολυσύχναστο δρόμο στη Φιλαδέλφεια, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Δεκατέσσερα άτομα, από όσα γνωρίζουμε, χτυπήθηκαν από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία», είπε ο επιθεωρητής Ντ. Φ. Πέις σε δημοσιογράφους.

«Τρεις από αυτούς τους ανθρώπους, δύο άνδρες και μία γυναίκα, διαπιστώθηκαν νεκροί με το που έφτασαν σε νοσοκομεία, έχοντας υποστεί πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς», πρόσθεσε.

BREAKING: Police confirm 3 people are now dead in a shooting that happened at busy 4th and South Streets in Philadelphia at 11:31p. A total of 13 people were struck by gunfire. Conditions are unknown. A motive is also unknown. @CBSPhilly