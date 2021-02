ΗΠΑ: Ο Πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας ενέκρινε τη δολοφονία του Κασόγκι

Η δολοφονία του αντιφρονούντα Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι εγκρίθηκε προσωπικά από τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν σύμφωνα με τη πολυαναμενόμενη έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τη κυβέρνηση Μπάιντεν.

«Εκτιμούμε ότι ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν ενέκρινε επιχείρηση στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας για να συλλάβει ή να σκοτώσει τον δημοσιογράφο Τζαμάλ Κασόγκι», αναφέρει η εκτελεστική περίληψη της αποχαρακτηρισμένης έκθεσης.

NEW: The US intelligence report on the murder of journalist Jamal Khashoggi says Saudi Arabia's Crown Prince Muhammad bin Salman approved the operation to capture or kill Khashoggi. pic.twitter.com/mFP8f68kEt