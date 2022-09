Institute for the Study of War: Σημαντικές ανακαταλήψεις εδαφών από την Ουκρανία

Shutterstock

Η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στα ανατολικά της περιοχής του Χάρκοβο, σύμφωνα με το think tank «The Institute for the Study of War», που εδρεύει στις ΗΠΑ.

Στην τελευταία αξιολόγηση της κατάστασης, το γνωστό think tank αναφέρει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «πιθανότατα εκμεταλλεύονται την ανακατανομή των ρωσικών δυνάμεων» στο νότο για να «διεξάγουν μια ευκαιριακή αλλά πολύ αποτελεσματική αντεπίθεση» βορειοδυτικά της πόλης Iζιούμ.

Ανέφερε δε ότι η Ρωσία αναγκάστηκε να επικεντρώσει εκ νέου τις δυνάμεις της στο νότο λόγω των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων της Ουκρανίας στην περιοχή Χερσώνα.