Ινδονησία: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε χρυσωρυχείο από κατολίσθηση

Επτά εργάτες σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε χρυσωρυχείο του Δυτικού Καλιμαντάν, στην Ινδονησία, ύστερα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή. Η τύχη άλλων οκτώ ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν στις στοές αγνοείται, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης στο ορυχείο.

Περίπου 20 εργάτες βρίσκονταν στις στοές του ορυχείου όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση, το βράδυ της Πέμπτης. Οι αρχές ενημερώθηκαν 24 ώρες αργότερα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης Έρικ Σουμπαριάντο. «Λάβαμε τις πληροφορίες το βράδυ της Παρασκευής και στείλαμε αμέσως διασώστες στο σημείο», δήλωσε στο πρακτορείο Xinhua.

No fewer than seven people have been reported dead and five others injured after a landslide at an illegal gold mine in Indonesia buried an estimated 20 people, officials have confirmed.



