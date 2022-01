Η πορεία της Exxon Mobil καθρεφτίζει τις τάσεις και τις προσδοκίες των αγορών

φωτογραφία αρχείου Shutterstock

Με την τιμή του Brent, να φλερτάρει με τα επίπεδα των $87 το βαρέλι, είναι φανερό ότι το βλέμμα των χρηματιστηριακών αναλυτών εστιάζεται στη βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά του. Η άνοδος της τιμής του μαύρου χρυσού κατά 10% μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του, είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της μείωσης των επενδύσεων των πετρελαϊκών εταιρειών, λόγω της παγκόσμιας τάσης προς την πράσινη μετάβαση. Θεωρητικά, η πράσινη μετάβαση θα οδηγούσε στη μείωση της ζήτησης για πετρέλαιο. Οπότε η άνοδος της ζήτησης μέσα στις πρώτες ημέρες του 2022, στα σχεδόν 100 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ήρθε να διαψεύσει κάποιους ευσεβείς πόθους.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου συνοδεύτηκε από την καταγραφή νέων υψηλών 52 εβδομάδων για την τιμή της μετοχής της Exxon Mobil (NYSE:ΧΟΜ), πάνω από τα $73. Μιας μετοχής, «σύμβολο» του ενεργειακού τομέα στο Χρηματιστήριο της Wall Street. Σε αυτά τα επίπεδα τιμών, η μετοχή της ΧΟΜ καλύπτει όλες τις ζημίες της, από το 2020.

ΕΧΧΟΝ 1 ΥΕΑR

EXXON 5 YEARS

Η Exxon Mobil, ακολουθεί μια πτωτική πορεία από το 2014. Είχε ανακάμψει το 2019, ωστόσο η πανδημία επανέφερε τη πτωτική πορεία, η οποία αναστράφηκε από τις αρχές του 2021, με τον κύκλο των εργασιών να αρχίσει και πάλι να ανταποκρίνεται στην οικονομία, που εν τω μεταξύ αποκτούσε πάλι μια κανονικότητα.

Το 2015 ο κύκλος εργασιών ήταν στα $241 δισ., τα κέρδη στα $16 δισ. με το περιθώριο κέρδους να βρίσκεται στο 6,7%.

Το 2016 ο κύκλος εργασιών ήταν στα $200 δισ., τα κέρδη στα $7,8 δισ. με το περιθώριο κέρδους να βρίσκεται στο 3,9%.

Το 2017 ο κύκλος εργασιών ήταν στα $237 δισ., τα κέρδη στα $19,7 δισ. με το περιθώριο κέρδους να βρίσκεται στο 8,3%.

Το 2018 ο κύκλος εργασιών ήταν στα $281 δισ., τα κέρδη στα $20,9 δισ. με το περιθώριο κέρδους να βρίσκεται στο 7,4%.

Το 2019 ο κύκλος εργασιών ήταν στα $255 δισ., τα κέρδη στα $14,3 δισ. με το περιθώριο κέρδους να βρίσκεται στο 5,6%.

Το 2020 ο κύκλος εργασιών ήταν στα $179 δισ., οι ζημίες ανήλθαν στα $22 δισ.

Τέλος, το τελευταίο κυλιόμενο 12μηνο του Σεπτεμβρίου του 2021 ο κύκλος εργασιών ήταν στα $242 δισ. και οι ζημίες ανήλθαν στα $5,9 δισ.

Στο ακόλουθο διάγραμμα φαίνεται η πορεία των προαναφερθέντων μεγεθών της Exxon Mobil, κατά τη διάρκεια της τελευταίας εξαετίας.

Όπως αντιλαμβανόμαστε η πορεία της Exxon Mobil και συνεπακόλουθα και της μετοχής της, εξαρτάται από την πορεία που θα ακολουθήσει η τιμή του πετρελαίου και από τα περιθώρια κερδοφορίας της διύλισης. Ωστόσο η εταιρεία, έχει προβεί σε δυο στρατηγικές κινήσεις, ώστε να πλασαριστεί καλύτερα στις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά ενέργειας.

Η πρώτη, αφορά την είσοδο της στα καύσιμα μικρότερου ενεργειακού αποτυπώματος, με απώτερο στόχο το 2050 να φτάσει τις εκπομπές CO2 στο μηδέν. Σε αυτά τα πλαίσια προχώρησε και στην απόκτηση του 49,9% της Νορβηγικής εταιρεία βιοκαυσίμων Biojet AS, που μετατρέπει σε βιομάζα τα υπολείμματα δασικών και ξυλουργικών δραστηριοτήτων. Σκοπεύει δε να κατευθύνει επενδύσεις ύψους $15 δισ. για την επίτευξη του στόχου της.

Η δεύτερη είναι η απόσυρση της από τον χώρο του σχιστολιθικού αερίου, σε μια στιγμή, που η ευρωπαϊκή ζήτηση για φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και τα φορτία υγροποιημένου αερίου αναμένονται στις ευρωπαϊκές αγορές σαν το Μάνα εξ ουρανού. Η Exxon Mobil, ρευστοποιεί 61 τέτοιες μονάδες στα Αππαλάχια όρη στο Οχάιο, συνολικής αξίας $200 εκατ. Παράλληλα η εταιρεία ρευστοποιεί μονάδες της στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική, για να ενισχύσει τις επενδύσεις της στην Permian Basin στο Δυτικό Τέξας και στη Γουιάνα.

Οι insiders της εταιρείες ήταν περισσότερο αγοραστές παρά πωλητές σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2021. Ωστόσο οι κινήσεις των θεσμικών επενδυτών που έχουν στην κατοχή τους πάνω από το 53% των μετοχών της εταιρείας, ποικίλουν. Και αυτό παρ’ όλο που η διοίκηση της Exxon Mobil, έχει ανακοινώσει επιστροφή κεφαλαίου ύψους $10 δισ. στους μετόχους της.

Ορισμένα funds, όπως για παράδειγμα η The Vanguard Group, Inc., η BlackRock, Inc.,η State Street Global Advisors, Inc., η Norges Bank Investment Management, η Charles Schwab Investment Management, Inc., έχουν διατηρήσει σχεδόν αμετάβλητες τις θέσεις τους.

Άλλα funds όπως η State Farm Insurance Companies, Asset Management Arm, η Franklin Resources, Inc. και η Teachers Insurance and Annuity Association of America - College Retirement Equities Fund, έχουν προβεί σε πωλήσεις από το 9% μέχρι και το 22% των θέσεων τους.

Υπάρχουν όμως και αρκετά funds όπως είναι η Amundi Asset Management, η Morgan Stanley, Investment Banking and Brokerage Investments, η GQG Partners, LLC και η UBS Asset Management, που έχουν αυξήσει τις θέσεις τους, κατά +7% έως και +86%.

Οι τιμές που είχαν δώσει σαν τιμές στόχους οι χρηματιστηριακοί αναλυτές στις αναλύσεις του Q4 του 2021, βρίσκονται μεταξύ των $73,77 και των $80,24, χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψη τους τις διαφοροποιήσεις, που εν τω μεταξύ έχουν προκύψει στις ενεργειακές αγορές.