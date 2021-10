Η ποίηση του χειμώνα που διαρκεί χειμώνα-καλοκαίρι

Shutterstock

«Η ποίηση ανήκει σε εκείνον που τη χρειάζεται» και είναι πάγια πεποίθηση. Και πάντα θα γράφεται, θα εκδίδεται και θα διαβάζεται, η ποίηση του διαδικτύου δεν αποτελεί εμπόδιο, αντίθετα μάλιστα, αποδεικνύει το πόσο μεγάλη ανάγκη την έχουμε όλο και περισσότεροι, όλο και περισσότερο…

Ο εκδοτικός χειμώνας φέτος αποδεικνύεται και Ποιητικός. Μπόρχες, Louise Gluck, Έμιλυ Ντίκινσον, Έντγκαρτ Άλαν Πόε, Τζιμ Μόρισσον, Ρεμπώ, Μπέρρυμαν, Ρίλκε αλλά και οι δικοί μας Μαριαλένα Σπυροπούλου, Λέλη Μπέη, Ευαγγελία Ανδριτσάνου, Φώτης Σκουρλέτης, Κώστας Καναβούρης, Ειρήνη Παραδεισανού, Δημήτρης Καταλειφός...

Πενήντα οκτώ ποιήματα θα περιλαμβάνει ο τόμος «Πυρετός του Μπουένος Άιρες και άλλα νεανικά ποιήματα» του Jorge Luis Borges, σε μετάφραση του Δημήτρη Καλοκύρη που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πατάκη.

Από τις ίδιες εκδόσεις, επίσης, θα κυκλοφορήσει και η Emily Dickinson, «Έμιλυ Ντίκινσον, 160 ποιήματα και επιλογή από 30 επιστολές» ο τίτλος της σε εισαγωγή και μετάφραση του Χάρη Βλαβιανού.

Νέα μετάφραση, σε δίγλωσση έκδοση με σχέδια του Gustave Dore, για το Κοράκι του Edgar Allan Poe θα έχουμε επίσης από τον Γιώργο Αλισάνογλου και τις εκδόσεις Σαιξπηρικόν.

Από τις ίδιες εκδόσεις αναμένουμε και την ποιητική συλλογή του Jim Morrison, «Μια αμερικάνικη προσευχή», σε νέα αναθεωρημένη μετάφραση από τον Γιώργο Αλισάνογλου, και σε δίγλωσση έκδοση με σπάνιο φωτογραφικό υλικό.





Επανέκδοση της εμβληματικής συλλογής του Arthur Rimbaud, «Μια εποχή στην κόλαση» σε μετάφραση Χριστόφορου Λιοντάκη περιμένουμε από τις εκδόσεις «Κείμενα».





Η συλλογή της Louise Gluck «Η άγρια Ίρις» που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Στερέωμα, σε μετάφραση Χάρη Βλαβιανού, κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1992. Μια εξαιρετική ποιητική σύνθεση για τον καιρό της ανθοφορίας αλλά και του μαρασμού, που αποτυπώνει αριστοτεχνικά την τραγική ομορφιά της ζωής, σε όλες τις μορφές της.

Από τις εκδόσεις Περισπωμένη περιμένουμε «Τα ονειρικά τραγούδια» του John Berryman, με πρόλογο-εκλογή-μετάφραση του Αντώνη Ζέρβα, μια δίγλωσση και εξαιρετικά καλαίσθητη έκδοση. Είναι το πιο χαρακτηριστικό έργο του Αμερικανού ποιητή, για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα. Και πρόκειται για τα πιο κρυπτικά, τα πιο γριφώδη ποιήματα της αγγλόφωνης ποίησης.



Επίσης, από τις ίδιες εκδόσεις θα κυκλοφορήσει και η «Μικρή επετειακή ανθολογία – Erinnerung», με ποιήματα του Rainer Maria Rilke, σε πρόλογο και μετάφραση του Σωτήρη Σελαβή. Επίσης δίγλωσση και ιδιαίτερα καλαίσθητη έκδοση, η οποία είναι μάλιστα και επετειακή. «Η μικρή μου συνεισφορά για την επέτειο της Περισπωμένης — φέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας. Ρίλκε στο ξεκίνημα, Ρίλκε και σήμερα», όπως γράφει ο Σωτήρης Σελαβής.

Όσον αφορά τους σύγχρονους έλληνες ποιητές έχουμε να περιμένουμε την ποιητική συλλογή της Μαριαλένας Σπυροπούλου «Κόρη χωρίς πλάτη» από το Στερέωμα, της Λέλης Μπέη «Τα κτήματα των κίτρινων ρόδων» από τον Ίκαρο, της Ευαγγελίας Ανδριτσάνου «Αντιγόνη – Μια κόρη, μια χώρα» από τις εκδόσεις Άγρα, του Φώτη Σκουρλέτη «Μεταμορφώσεις» από το Βακχικόν, του Κώστα Καναβούρη «Αμνός – Ένα ποίημα στον καθρέφτη» από τις εκδόσεις Πόλις, της Ειρήνη Παραδεισανού «Παιδικές παλάμες» από το Βακχικόν και του Δημήτρη Καταλειφού τα «Θολά τζάμια» από τον Πατάκη.

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη περιμένουμε «Το ρόδο του χρόνου» του Μπέι Ντάο, σε μετάφραση Αναστάση Βιστωνίτη. «Άπαντα Τα Ποιήματα (1970-2020)» του Αντώνη Φωστιέρη. «Θέτις και Αηδών» της Φοίβης Γιαννίση και «Σε μεταφορά εντός» του Γιάννη Σταυριανού.

Δοκίμια λογοτεχνίας

Για να γνωρίσουμε τους ποιητές και τους συγγραφείς καλύτερα θα κυκλοφορήσουν:

Το βιβλίο «Εκλήθην ομιλήτρια» από τις εκδόσεις Ίκαρος που θα περιλαμβάνει τριάντα δύο «ποιητικά χρονογραφήματα» της Κικής Δημουλά. Καθώς και ομιλίες της σε συνέδρια και εκδηλώσεις, χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί από το 1995 έως το 2015.

Τα «Σκόρπια –Κείμενα για συγγραφείς και βιβλία» του Γιώργου Συμπαρδή από το Μεταίχμιο, όπου ο συγγραφέας γράφει μεταξύ άλλων για τους: Κ.Π. Καβάφη, Μένη Κουμανταρέα, Αλέξη Πανσέληνο, Δημήτρη Δασκαλόπουλο, Νίκη Αναστασέα, Μάρω Δούκα, Κάρολο Τσίζεκ, Νίκο Καχτίτση, Βασίλη Βασιλικό, Γιάννη Μπεράτη, Μαρία Στασινοπούλου, Δημήτρη Φύσσα, Θανάση Χειμωνά, Λουκία Δέρβη κ.ά.

Το νέο βιβλίο του Γιώργου Βέη «Για την ποιητική γραφή – Δοκιμίων σύνοψις» από τις εκδόσεις Ύψιλον όπου συγκεντρώνονται δοκιμιακά κείμενά του μελετώντας, αναλύοντας και ερμηνεύοντας τρόπους, τόπους και διακειμενικές αναφορές.

Το βιβλίο του Θεοδόση Πυλαρινού «Ο ποιητής Αντώνης Φωστιέρης (Θεματικές και μορφολογικές προσεγγίσεις στο έργο του)», από τις εκδόσεις Καστανιώτη, όπου ο Πυλαρινός προσεγγίζει το συνολικό έργο του Αντώνη Φωστιέρη. Μια εκτενής μελέτη (ίσως η εκτενέστερη για ζώντα ποιητή) που περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη: Στο πρώτο αναλύεται διεξοδικά η θεματική των ποιημάτων και κάθε συλλογής χωριστά, ενώ στο δεύτερο ανιχνεύονται τα εκφραστικά μέσα, τα ποικίλα σχήματα λόγου και άλλα μορφολογικά φαινόμενα που απαντώνται στο έργο του.





Graphic Novels



Νέον είδος που όλο και πιο καλά προχωρά, έτσι έχοντας πίσω του εμβληματικές δουλειές, όπως το Logicomix και τη Δημοκρατία, ο Αλέκος Παπαδάτος συνεργάζεται με τον Τάσο Αποστολίδη για ένα εκτενές graphic novel, που ξεδιπλώνει με ιδιαίτερη γλαφυρότητα τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη που θα κυκλοφορήσει από τον Ίκαρο.

Η συγγραφέας του βιβλίου Θαύμα, R. J. Palacio, κάνει την πρώτη της συγγραφική προσπάθεια στο είδος του graphic novel. Στο «Λευκό πουλί», σε μετάφραση της Μαρίζας Ντεκάστρο το οποίο θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και θα μεταφερθεί το 2022 στη μεγάλη οθόνη, όπου συγγραφέας μάς διηγείται μια ιστορία καλοσύνης στα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.



Από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, επίσης, η βιογραφία του μεγάλου Έλληνα μαθηματικού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή αποτυπώνεται σε ένα graphic novel για μικρούς και μεγάλους. Σε κείμενο του Ελπιδοφόρου Ιντζέμπελη και εικονογράφηση του Παναγιώτη Πανταζή.



Σε graphic novel θα κυκλοφορήσει και το αστυνομικό μυθιστόρημα του Volker Kutscher «Το βρεγμένο ψάρι» από την Διόπτρα.

Το graphic novel της Kate Evans και του Paul Buhle «Η κόκκινη Ρόζα» σε μετάφραση Σώτης Τριανταφύλλου θα κυκλοφορήσει από τον Πατάκη. Περιγράφει σε εικόνες τη μυθιστορηματική ζωή της Ρόζας Λούξεμπουργκ, το πώς ξεπέρασε την αναπηρία της, το πώς άφησε πίσω της την πολωνική επαρχία και έγινε πολίτης και επαναστάτρια ολόκληρης της Ευρώπης.





Βιογραφίες



Πάντα οι βιογραφίες είχαν και έχουν μια ξεχωριστή θέση στις προτιμήσεις των αναγνωστών. Τελευταία έχουν μεταφραστεί αρκετές τέτοιες βιογραφίες και στη χώρα μας. Έτσι το επόμενο διάστημα περιμένουμε να εκδοθεί το βιβλίο της Kate Kirkpatrick «Πώς η Σιμόν έγινε η Μποβουάρ: Μια ολόκληρη ζωή» σε μετάφραση Στέλλας Κάσδαγλη από το Μεταίχμιο και το βιβλίο της Lyndsy Spence, «Casta Diva: Η κρυφή ζωή της Μαρίας Κάλλας» σε μετάφραση Χρύσας Φραγκιαδάκη από τον Παπαδόπουλο, το οποίο στηρίχθηκε σε αδημοσίευτη αλληλογραφία της Κάλλας.



Στα βιβλία, τα οποία βασίζονται σε υλικό –ημερολόγια, σημειώσεις, καταγραφές συμβάντων και εκείνο της ζωγράφου Εύα Μπέη η οποία έζησε πλάι στον ποιητή Νίκο Καρούζο τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής του. Στο διάστημα αυτό συνήθιζε να κρατά σκόρπιες ημερολογιακές σημειώσεις, η πλειοψηφία των οποίων αφορούσε την κοινή τους ζωή. Το βιβλίο «Με τον Νίκο Καρούζο – Ημερολόγιο» από εκδόσεις Loggia είναι μια σημαντική μαρτυρία για τον ποιητή, ένα διεισδυτικό πορτρέτο για την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του Νίκου Καρούζου.

Η Oriana Fallaci, σύντροφος του Αλέκου Παναγούλη τα τελευταία χρόνια της ζωής του, εκδίδει το «Ένας άντρας» τον Ιούλιο του 1979. Το βιβλίο γίνεται παγκόσμια επιτυχία, μεταφράζεται σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μάλλον πιο κοντά στη μυθιστορηματική βιογραφία του Παναγούλη. Τη νέα μετάφραση στις εκδόσεις Πατάκη υπογράφει η Κωνσταντίνα Ευαγγέλου, ενώ η έκδοση θα περιλαμβάνει και μια εισαγωγή της Άννας Δαμιανίδη.

Αυτοβιογραφία αναμένουμε από τον γνωστό δημοσιογράφο και εκδότη Κώστα Καββαθά με τίτλο «Ασημόσπιτο – Η ιστορία του Κώστα Καββαθά» από τις εκδόσεις Αρμός.

Μια ιδιότυπη ποιητική βιογραφία για τη στιχουργική του Θανάση Παπακωνσταντίνου έχει συνθέσει ο Λέων Ναρ στο βιβλίο Θανάσης Παπακωνσταντίνου: «...να βρω ξανά του νήματος την άκρη» που θα κυκλοφορήσει από τον Πατάκη. Κάτι ανάλογο για τον Αργύρη Μπακιρτζή πραγματοποιεί στο βιβλίο του ο Κώστα Σιδέρη «Χειμερινοί Κολυμβητές», Μια εικαστική περιήγηση του Κώστα Σιδέρη στα τραγούδια του Αργύρη Μπακιρτζή (Petites-Maisons).

Ενώ από τις εκδόσεις Καστανιώτη θα κυκλοφορήσει η «Καταγραφή» του Γιαννάκη Ομήρου. Στις σελίδες του βιβλίου, η πολιτική διαδρομή του Γιαννάκη Ομήρου μέσα από προσωπικές μαρτυρίες του. Μια χρήσιμη συνεισφορά στον αναγκαίο συλλογικό προβληματισμό για τα πεπραγμένα του παρελθόντος, αλλά κυρίως για τη χάραξη μιας μελλοντικής πορείας λυτρωτικής για την Κύπρο και τον λαό της.

Τέχνες

Στα δοκίμια περί τέχνης έχουμε να περιμένουμε:

Την συζήτηση του κορυφαίου τουμπίστα Γιάννη Ζουγανέλη, με τον Νίκο Καρούζο, τον Ιούνιο του 1986 που έχει καταγραφεί στον τόμο Δημητρίου Σούτσου 36 «Μια συνομιλία του Νίκου Καρούζου με τον Γιάννη Ζουγανέλη (13 Ιουνίου 1986)» που θα κυκλοφορήσει από τον Ίκαρο. Όπου οι δύο άνδρες, μεταξύ άλλων, κουβεντιάζουν για τη μουσική, την ποίηση, το νόημα της τέχνης και τη θέση του καλλιτέχνη.



Τις συζητήσεις του Γιώργου Αρχιμανδρίτη από το 2015 μέχρι και το 2017 με τον Γιάννη Μπεχράκη στον τόμο «Γιάννης Μπεχράκης: Με τα μάτια της ψυχής» που θα κυκλοφορήσει από τον Πατάκη.

Το τομίδιο με δύο δοκίμια της Virginia Woolf «Μια συζήτηση περί τέχνης / Λεξιτεχνία» σε μετάφραση και σχόλια του Μανώλη Βάρσου από τις εκδόσεις Περισπωμένη.

Από τον ίδιο εκδοτικό, την Περισπωμένη, θα βγει επίσης το δοκίμιο του Χρήστου Μαλεβίτση «Επιστροφή στο Χάος - Ανάλυση της ταινίας ”Kaos” των Αδελφών Taviani», με δυο κείμενα του Χρήστου Μαρσέλλου που συνοδεύουν την έκδοση ως επίμετρο.

Το βιβλίο του Μax Raphael, «Προυντόν, Μαρξ, Πικάσο – Τρεις μελέτες γύρω από την κοινωνιολογία της τέχνης» σε μετάφραση και επίμετρο Χρήστου Γεμελιάρη θα κυκλοφορήσει από τον Τόπο.

Το βιβλίο του Σταύρου Σ. Φωτίου «Θανατηφόρα αδιαφορία – Τρεις ταινίες για την απληστία, τη βία, τη δοτικότητα» που θα κυκλοφορήσει από τον Αρμό.

Καθώς και το δοκίμιο του Νικήτα Σινιόσογλου «Ο καρπός της ασθενείας μου» που θα εκδοθεί από την Κίχλη. Ξεκινά με την κάθοδο στην ανεξέλεγκτη βουή του κόσμου και τελειώνει με την άνοδο στη στενότητα ενός δώματος. Πειραματικό δοκίμιο καμωμένο από τα οργανικά υλικά μιας γενεαλογίας του δοκιμιακού λόγου από τον Μάρκο Αυρήλιο ως τον Μονταίν.