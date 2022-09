Βρετανία: Η Ουκρανία «αξιοποιεί» την κακή ηγεσία στον ρωσικό στρατό

Οι ουκρανικές δυνάμεις «πιθανότατα πέτυχαν τακτικό αιφνιδιασμό» με τις συνεχιζόμενες αντεπιθέσεις, αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. Στην καθημερινή ενημέρωση πληροφοριών, εξηγεί ότι το πέτυχαν εκμεταλλευόμενες την «κακή επιμελητεία, διοίκηση και ηγεσία» του ρωσικού στρατού.

