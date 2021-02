Η Οσάκα συνεχίζει να μεγαλώνει και βαδίζει στο μονοπάτι που της υπέδειξε ο Κόμπι

Αν και είναι μόλις 23 ετών η Ναόμι Οσάκα βλέπει το μέλλον της στο τένις μάλλον κάπως διαφορετικά από τους άλλους αθλητές της ηλικίας της. «Μακάρι να παίξω για πολλά χρόνια ώστε κάποια μέρα ν' αντιμετωπίσω ένα κορίτσι που θα πει πως ήμουν η αγαπημένη της παίκτρια», είπε αφού νίκησε την Τζένιφερ Μπρέιντι με 2-0 σετ (6-4 και 6-3) και κατέκτησε το Αυστραλιανό Open, που ολοκληρώνεται σήμερα με τον τελικό των ανδρών μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και του Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ηταν το 4ο Grand Slam της καριέρας της, μετά το US Open το 2018 και το 2020 και το Αυστραλιανό Open το 2019. Σε τελικούς έχει τέσσερα στα τέσσερα. Κάτι που προηγουμένως είχαν καταφέρει μόνο δύο τενίστες, ανεξαρτήτως φύλλου, στην ιστορία των Open. Η Μόνικα Σέλες το 1991 και ο μεγάλος μαέστρος, Ρότζερ Φέντερερ. Αυτοί οι τρεις το έχουν πετύχει και τελειώνει η λίστα.

Το εντυπωσιακό με την Οσάκα είναι πως λόγω ηλικίας και δεξιοτήτων μοιάζει να μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη. Η ωριμότητα στον τρόπο που αγωνίζεται φάνηκε σε δύο περιπτώσεις σ' αυτό το τουρνουά. Δεν πανικοβλήθηκε όταν η Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα την ώθησε στα όριά της και την είχε στα σχοινιά να κοιτά τον αποκλεισμό της στον 4ο γύρο, αλλά ούτε και στον τελικό όταν η Μπρέιντι άρχισε εντυπωσιακά το πρώτο σετ, κι ενώ στην αντίπαλό της πήγαιναν όλα πρίμα εκείνη έκανε πολλά λάθη.

Πλέον, είναι πιο αποτελεσματική σε σημεία – κλειδιά (4/5 break points στον τελικό). Ταχύτατη, με σερβίς που αγγίζει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Εχει βελτιώσει τις επιστροφές της και τα χτυπήματά της είναι πιο ακριβή. «Το γυναικείο τένις έχει νέο αφεντικό και το όνομα της είναι Ναόμι Οσάκα», είπε η Ζαστίν Ενάν, η Βελγίδα πρώην τενίστρια με επτά Grand Slam και 12 τελικούς μεγάλων διοργανώσεων.

Λογικό το συμπέρασμά της, η Οσάκα έχει 21 σερί νίκες – δεν χάνει από τις 7 Φεβρουαρίου του 2020 – και έχει πάρει τέσσερα από τα εννιά τελευταία Grand Slam, την στιγμή που απογοητεύουν οι άλλες νικήτριες αυτού του διαστήματος όπως η Αντρέεσκου, η Σβιάτεκ και η Κένιν. Είναι η 4η εν ενεργεία που έχει τουλάχιστον τόσα μετά την Σερίνα Γουΐλιαμς (23), την αδερφή της Βίνους (7) και την Κιμ Κλαιστερς (4). Στην ηλικία της η Σερίνα, είχε δύο majors περισσότερα. Ενα άλλο δείγμα του τί πετυχαίνει; Απέχει μόνο έναν «μεγάλο» τίτλο από το να φτάσει τη Μαρία Σαράποβα και την Μαρτίνα Χίνγκις!

Δεν αποφεύγει τις δύσκολες καταστάσεις, αλλά τις... αγκαλιάζει. Αποδέχεται την πρόκληση και πως πρέπει να περάσει από τα 40 κύματα και βρίσκει χαρά σ' αυτό. Τώρα, φαίνονται τα μαθήματα του Κόμπι Μπράιαντ που τη βοήθησε να αλλάξει τη νοοτροπία της. Συχνά φοράει φανέλες των Λος Αντζελες Λέικερς, της ομάδας μπάσκετ που έπαιξε για 20 χρόνια ο Μπράιαντ, «γιατί μου δίνουν δύναμη». Το έκανε στο US Open, κόντρα στην Σερίνα Γουΐλιαμς στον ημιτελικό του Αυστραλιανού Open και χθες προτού αρχίσει ο τελικός.

