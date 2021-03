Η ονειρική δυάδα του Μπέκαμ και ο «εφιάλτης» του Σακραμέντο

Η «αστραφτερή» καρέκλα του – ταιριαστή με την καριέρα και το εκτός γηπέδων celebrity προφίλ του – δεν θέλει να ξεχωρίζει στα επίσημα του γηπέδου της Inter Miami FC. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, ιδιοκτήτης του αμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου είναι μαθημένος στο γκλάμουρ και τη «λάμψη» και αυτό είναι που θα ήθελε να παρακολουθεί και στο χορτάρι. Ο Αγγλος παλαίμαχος σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μίλαν, των Λ.Α Γκάλαξι και της Παρί Σ.Ζ. δεν κρύβει τις υψηλές βλέψεις του για μεταγραφές, ακόμη και με στόχο τους δύο κορυφαίους παίκτες του κόσμου.

Ο «Μπεκς» μίλησε σε μία εκδήλωση χορηγού της ομάδας του, παρουσία οπαδών, και αποκάλυψε τη μεγάλη, αλλά συνάμα και δύσκολη στην επίτευξη, επιθυμία του. Σε ερώτηση για το αν ήθελε να δει τον Λιονέλ Μέσι και τον Κριστιάνο Ρονάλντο με τη φανέλα της αμερικάνικης ομάδας του, αποκρίθηκε πως «χωρίς αμφιβολία, αυτού του τύπου τους παίκτες φιλοδοξούμε να προσελκύσουμε!».

Η ομάδα της Φλόριντα έχει ήδη στο ρόστερ της ονόματα όπως ο Γκονζάλο Ιγκουαΐν και ο Ματουιντί. Ο Αγγλος ιδιοκτήτης της πρόσθεσε ότι «κινήσεις για τους Μέσι και Κριστιάνο θα εκτιμηθούν από το κοινό μας. Επίσης, και εμείς ως διοίκηση θέλουμε ποδοσφαιριστές με την αστείρευτη φιλοδοξία να νικάνε. Aυτή είναι και η δική μας προτεραιότητα. Αν βρεθεί η ευκαιρία για τους “Λίο” και Ρονάλντο, φυσικά και θα το προσπαθήσουμε».

Τα όνειρα του Μπέκαμ και της Inter Miami FC παραμένουν μεγαλεπήβολα. Σε αντίθεση με το σχέδιο στο Σακραμέντο, η ένταξη της ομάδας του οποίου στο MLS από το 2023 είναι πια σε κίνδυνο. Ο βασικός επενδυτής της Sacramento Republic FC, Ρον Μπέρκλ, ο οποίος είχε δεσμευτεί να επενδύσει ένα ποσό μεταξύ 500 και 600 εκατομμυρίων δολαρίων στη νέα ομάδα, αποφάσισε να αποσυρθεί, επικαλούμενος την αβεβαιότητα της κατάστασης λόγω κορονοϊού...

Penguins owner Ron Burkle has backed out of plans for an MLS expansion team in Sacramento, citing "issues with the project related to COVID-19.''https://t.co/0PwffyMc60