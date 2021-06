Η «μεγάλη κουβέντα» για τον Ντάμσγκααρντ έγινε μεγάλη ελπίδα και... μεγαλύτερη τιμή

Στη Δανία χρησιμοποιούν ένα αυτοσαρκαστικό αστείο για το συνήθως χαμηλό προφίλ των παικτών της Εθνικής ομάδας τους. Στα ποδοσφαιρικά στέκια της χώρας ή – στη μόδα της εποχής – στα διαδικτυακά φόρουμ ρωτούν τους όχι φανατικούς λάτρεις του αθλήματος να τους υποδείξουν έναν ποδοσφαιριστή που παίζει στη Μπαρτσελόνα. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν βρει ή απλώς μαντέψει τον Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ. Η νέα ερώτηση – «παγίδα» θα μπορούσε να είναι, πλέον, «ποιος είναι ο παίκτης της Εθνικής που θέλει η “Μπάρτσα”;»...

Το «άστρο» του Μίκελ Ντάμσγκααρντ άρχισε να «λάμπει» σε ένα παράξενο περιβάλλον. Στην πρεμιέρα του Euro 2020 ήταν το σοκ της κατάρρευσης του Κρίστιαν Ερικσεν που θορύβησε όλο τον πλανήτη. Στη συνέχεια, ήταν το παραλήρημα για τη σπουδαία πρόκριση στους «16», μετά τον θρίαμβο με 4-1 επί της Ρωσίας! Ενας από τους λόγους της επιτυχίας ήταν ο σχεδόν 21 ετών Δανός, ο οποίος πήρε στην 11αδα τη θέση του Ερικσεν, σκόραρε ένα καταπληκτικό γκολ και οδήγησε τους Σκανδιναβούς στα νοκ – άουτ ματς.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Δανίας, Κάσπερ Χιούλμαντ, αποκάλυψε πως εκτιμά τόσο το ταλέντο και τις δεξιότητες του μέσου της Σαμπντόρια, που τον αποκαλεί «“Damsinho”! Εγώ έτσι τον φωνάζω». Δεν είναι Βραζιλιάνος. Είναι, ωστόσο, η «σελεσάο» εκδοχή μίας ομάδας που δεν έπειθε στην αρχή ότι έχει τόσες ικανότητες. Μία υπερβολική σύγκριση στη Δανία ανέφερε επίσης ότι ο Ντάμσγκααρντ διαθέτει στοιχεία του παιχνιδιού του θρύλου της χώρας, Μίκαελ Λάουντρουπ. Μεγάλη κουβέντα... Ο μικρός δεν την άκουσε, δεν την ασπάστηκε και όταν πήρε την ευκαιρία του, έκανε τη δουλειά του.

Ο Ντάμσγκααρντ θεωρείται πια η νέα μεγάλη ελπίδα του δανέζικου ποδοσφαίρου. Με το γκολ του εναντίον της Ρωσίας, 12 μέρες πριν κλείσει τα 21 χρόνια του, έγινε ο νεαρότερος σκόρερ της Δανίας σε Euro! Η σπουδαία βραδιά του έγινε, όπως έγινε αργότερα γνωστό, μπροστά στα μάτια σκάουτερ της Μπαρτσελόνα και της Τότεναμ, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Κοπεγχάγη για να τον παρακολουθήσουν από κοντά. Τα αγγλικά Μ.Μ.Ε. έγραψαν πως ενδιαφέρον έχει δείξει και η Γουέστ Χαμ.

• First player born in the 2000's to score a European Championship goal

• Youngest Scorer for Denmark at a major tournament

