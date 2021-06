Η ηγεσία στην υπηρεσία της απληστίας

''Three great forces rule the world: stupidity, fear and greed.'' Albert Einstein

Το 2015, ο Dan Price, ιδιοκτήτης εταιρείας πληρωμών με κάρτα από το Σιάτλ αποφάσισε να εισάγει τον κατώτατο μισθό στα 70.000 δολάρια για όλους τους υπαλλήλους του.

Ο Dan Price διατηρεί την ριζοσπαστική του πολιτική για τον κατώτατο μισθό και αιτιολογεί την επιλογή του αυτή παραπέμποντας στα επιτεύγματα της επιχείρησης του πέντε χρόνια μετά την υλοποίηση της και αποδίδοντας την επιτυχία τουλάχιστον εν μέρει σε αυτή. «… η απληστία είναι πολύ δελεαστική. Δεν είναι εύκολο να τα απορρίψεις. Αλλά τώρα η ζωή μου είναι πολύ πιο ωραία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράτησε τη βίλα του και μένει σε ένα ενοικιαζόμενο Airbnb, αλλάζοντας άρδην τον τρόπο ζωή τους. Ο Price μείωσε το εισόδημά του από 1 εκατ. δολάρια το χρόνο στα 70.000, με τη δέσμευση ότι θα το αυξήσει μόνο εάν η εταιρεία ξεπεράσει τα περσινά της κέρδη.

Στον αντίποδα, ο ιδρυτής της Alibaba, Jack Ma υποστηρίζει: «Αν νομίζετε ότι ήρθαμε για να δουλεύουμε 8 με 5, είστε γελασμένοι. Δεν γίνονται έτσι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Τα επόμενα χρόνια θα «ματώσουμε». Οι Αμερικανοί έχουν καλύτερη τεχνολογία, αλλά τα μυαλά τους δεν είναι καλύτερα. Αν δουλέψουμε ομαδικά και ξέρουμε τι θέλουμε, ο καθένας μας μπορεί να νικήσει 10 από αυτούς».

Δίνει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης στους υπαλλήλους του. «Αν θες να διαπιστώσεις αν ένας εργαζόμενος είναι άριστος, μην κοιτάς αν πήγε στο Harvard ή το Stanford. Κοίτα αν δουλεύει σαν τρελός και αν πηγαίνει σπίτι του χαμογελώντας».



O Jack Ma, δεν φαίνεται να ενοχλείται από την υπερβολικά μεγάλη διαφορά των εσόδων του σε σύγκριση με αυτά των εργαζομένων στις επιχειρήσεις του.

Μια διαφορετική ηγετική φυσιογνωμία των ημερών μας αποτελεί ο αγαπημένος των παικτών κρυπτονομισμάτων, ο Elon Musk, ο οποίος εργάζεται για να φέρει επανάσταση στις μεταφορές τόσο στη Γη, μέσω των ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, αλλά και στο διάστημα, μέσω των πυραύλων SpaceX και των δορυφόρων του.

Ο Musk είχε απολαβές περίπου 11 δισ. δολαρίων πέρυσι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Forbes, υπό τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Tesla που έλαβε στο πλαίσιο του γενναιόδωρου πακέτου αποδοχών του, το οποίο συμφώνησε με την αυτοκινητοβιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων το 2018.

Έχει δεχθεί κατακρίσεις για την συμπεριφορά του κατά την περίοδο της πανδημίας που διατήρησε όλα τα εργοστάσια ανοιχτά, χωρίς να δώσει βαρύτητα στην υγεία των υπαλλήλων του, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ, συμπεριλαμβανομένων των General Motors και Ford Motor, σταμάτησαν κάποια από τα εργοστάσιά τους για αρκετές εβδομάδες, όπως και οι αντίστοιχες σε Ευρώπη και Ασία.

Τον Φεβρουάριο, η Tesla ανέστειλε την λειτουργία του εργοστασίου της στην Καλιφόρνια για δύο ημέρες μόνο, και αυτό λόγω «ελλείψεων ανταλλακτικών», ενώ η περιοχή μαστίζονταν από πολλά κρούσματα του ιού

Ακολουθεί πιστά το παράδειγμα το μεγαλύτερου διδάξαντα των tweet, πρώην προέδρου των ΗΠΑ, και παίρνει τα ηνία στην αγορά των κρυπτονομισμάτων με τους κερδοσκόπους ανά τον πλανήτη να παρακαλάνε για ένα θετικό tweet!

Ωστόσο, η πορεία της μετοχής της Tesla βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα για φέτος σε σχέση με τις υπόλοιπες αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες κινήθηκαν γρήγορα και μπήκαν δυνατά στις νέες τεχνολογίες, καθώς το καλό που έκανε η δυναμική επεκτατική κίνηση της Tesla στον χώρο της ηλεκτροκίνησης ήταν να τους αφυπνίσει και να κινηθούν άμεσα με αποτέλεσμα να την ξεπερνάνε πλέον σε πωλήσεις.

Οι αμφιλεγόμενες ειδήσεις σχετικά με την εμπιστοσύνη των αγοραστών και ιδιαιτέρως των κινέζων καταναλωτών σε σύγκριση με τα μοντέλα που κυκλοφορούν από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη οδηγούν πολλούς επενδυτές σε δεύτερες σκέψεις σχετικά με την μακροχρόνια πορεία της εταιρείας.

Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε πολλούς αναλυτές που δηλώνουν ανοιχτά τη θέση τους για σορτάρισμα στην μετοχή. Η Scion Asset Management έχει short θέση 800.100 μετοχών με τις πρώτες θέσεις να ανοίγουν αμέσως μετά το σπάσιμο της μετοχής.

Πολλοί θα θυμάστε το σορτ του κ. Burry (από την ταινία "the big short") στην αγορά ακινήτων πριν σκάσει η φούσκα το 2008 και πόσο άργησε να κερδίσει το στοίχημα. Χθες σε ένα tweet του ανέφερε χαρακτηριστικά, "People always ask me what is going on the markets. It's simple. Greatest speculative bubble of all time in all things!"

Όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερα μας άρθρα οι αφορμές για τη δημιουργία μιας φούσκας, δίνονται συνήθως από μια μικρή ανισορροπία στην αγορά, προκαλώντας μετατόπιση του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Μπορεί η αφορμή να είναι τεχνολογικής φύσεως, (φούσκα του 2000), ένας πόλεμος, μια φυσική καταστροφή, ένας θανατηφόρος ιός (2020). (Οι εξωγήινοι θα έρθουν στην επόμενη κρίση!).

Αυτό που ακολούθησε και αναλύσαμε εκτενέστερα από την στήλη υπερέβη σε βαθμό και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, οι οποίες εάν θυμάστε εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν, καθώς οι περισσότεροι αναλυτές ξεπουλούσαν υπό τον φόβο του θανάτου που κυριαρχούσε.

Τώρα βέβαια επανήλθαν και τα βλέπουν όλα ρόδινα, ως συνήθως! Σήμερα που η κερδοσκοπική ευφορία οδηγεί σε υπερβολικό δανεισμό, κυρίως για την αγορά μετοχών - κρυπτονομισμάτων κ.λ.π., με αποτέλεσμα οι δανειζόμενοι να υπερδανείζονται πιστεύοντας ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν! Σήμερα που οι κεντρικές τράπεζες αποφασίζουν να αγοράζουν ό,τι κινείται γιατί διαφορετικά θα πάψει να κινείται!

Σήμερα που τα τρισ. που κυκλοφορούν γύρω μας αγοράζουν χρέη, χωρίς κανένα κέρδος και πληρώνουν για να τα αγοράσουν! Και πολλά άλλα που δείχνουν το μέγεθος της παγκόσμιας στρέβλωσης που παρατηρούμε.

Φόβος, απληστία και φήμες, διαμορφώνουν πάντοτε το αντίστοιχο παραπλανητικό περιβάλλον ενώ οι τιμές των αξιών αποκλίνουν για αρκετό διάστημα από την πραγματική τους αξία. Την περίοδο του φόβου την περάσαμε, βρισκόμαστε πλέον στην περίοδο της απληστίας και των φημών.



Οι μεγάλοι ηγέτες των επιχειρήσεων του πλανήτη κινούνται οριακά στα πρωτοφανή μονοπάτια που άνοιξε η πανδημία.

Ο Dan Price διάλεξε τον δρόμο του προσανατολισμού στον άνθρωπο, όπως και πολλοί άλλοι ηγέτες. Ο Jack Ma, όπως και οι περισσότεροι, ενδιαφέρονται για την κερδοφορία, την προσωπική τους περιουσία και φυσικά την επιβίωση της εταιρείας τους, ασχέτως αν στην περίπτωση του Μα πολλοί υπάλληλοί του πεθαίνουν από τα εξοντωτικά ωράρια.

Ο Elon Musk αποτελεί ένα άλλο είδος ηγέτη σε μια κατηγορία που ενίσχυσε την παρουσία της τα τελευταία χρόνια και ενδιαφέρονται για πολλά και γρήγορα κέρδη, από όπου κι αν προέρχονται.

Επιλέγει την κερδοσκοπία μέσω των καθημερινών tweet του (αν και υπάρχει δικαστική διαταγή που απαιτεί οι αναρτήσεις του να εγκρίνονται πρώτα από τους δικηγόρους της εταιρείας) και προσπαθεί να χειραγωγήσει την μεγαλύτερη πυραμίδα που ζει ο πλανήτης με τις ευλογίες των κεντρικών τραπεζών!

Το ποιος θα κερδίσει το στοίχημα της επιβίωσης της εταιρείας του θα εξαρτηθεί από την σχέση του με τους συνοδοιπόρους του. Είτε αυτοί αποτελούν πελάτες, είτε υπαλλήλους, είτε κερδοσκόπους.

Αν κάποιος από τους τρεις πρέπει να ανησυχεί ή να αισθάνεται περισσότερο ασφαλής, φαντάζεστε ποιος μπορεί να είναι. Στον αστερισμό των tweet μια λάθος πληκτρολόγηση μπορεί να γκρεμίσει τα πάντα, από όπου κι αν προέρχεται...