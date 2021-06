Η Γερμανία απέφυγε το «κάζο» στο 2-2 με την Ουγγαρία – πρωτιά για Γαλλία στο 6ο όμιλο

AP PHOTO

Ο τίτλος «το θρίλερ του 6ου ομίλου» του Euro 2020 επιβεβαίωσε το βράδυ της Τετάρτης (23/6) τον χαρακτηρισμό του, έστω κι αν το σασπένς δεν ήρθε κυρίως από τη Βουδαπέστη και το 2-2 στο ντέρμπι της Γαλλίας με την Πορτογαλία, αλλά από Μόναχο μεριά... Η Γερμανία χρειάστηκε ένα γκολ του Γκορέτσκα στο 84΄ ώστε να ισοφαρίσει τη μαχητική Ουγγαρία και να γλιτώσει έναν απρόσμενο αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης και μάλιστα μέσα στο «σπίτι» της.

⏰ RESULT ⏰



AND BREATHE! 😅



🇩🇪 Havertz & Goretzka net as Germany come from behind to qualify

🇭🇺 Hungary eliminated after dramatic game in Munich



🤔 Best player on show?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Η ομάδα του Γιοαχίμ Λεβ έμεινε πίσω στο σκορ στο 11΄ με την κεφαλιά του Ανταμ Σαλάι και εκτός από μία δεκάλεπτη πίεση αμέσως μετά, δεν απείλησε ως το ημίχρονο. Οι γηπεδούχοι, που είχαν δοκάρι με τον Χούμελς στο 21΄, κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 66΄ με κεφαλιά σε κενή εστία του Χάβερτς, έπειτα από λάθος έξοδο του γκολκίπερ Γκουλάτσι και κεφαλιά – πάσα του Χούμελς. Οι Ούγγροι, ωστόσο, απάντησαν με τη σέντρα και ένα λεπτό αργότερα με κεφαλιά του Σάφερ για το 2-1 και μέχρι τα έξι λεπτά για τη λήξη κρατούσαν τη 2η θέση. Το σουτ του Γκορέτσκα, όμως, άλλαξε τα δεδομένα και άφησε την Ουγγαρία 4η, δίνοντας στη «Νάσιοναλ Μάντσαφτ» τη 2η θέση και τη συνάντηση στην επόμενη φάση με την Αγγλία, στο Λονδίνο.

🇩🇪🆚🇭🇺 Sum up this game in one word!



⏰⚽️1⃣1⃣ Ádám Szalai

⏰⚽️6⃣6⃣ Havertz

⏰⚽️6⃣8⃣ Goretzka

⏰⚽️8⃣4⃣ Schäfer#EURO2020 pic.twitter.com/XgXGV4ewtm — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Στη Βουδαπέστη, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε δύο φορές από τη βούλα του πέναλτι (στο 31΄ και το 60΄) και φτάνοντας τα 109 γκολ με το εθνόσημο της Πορτογαλίας, ισοφάρισε τον ρέκορντμαν Εθνικών ομάδων, τον Ιρανό Αλί Νταεϊ! Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2016 προκρίθηκε έστω και ως 3η, καθώς το τελικό 2-2 με τη Γαλλία χάρισε στους «τρικολόρ» την κορυφή του γκρουπ.

🔝 All-time top international goalscorers:



⚽️1⃣0⃣9⃣ Ali Daei 🇮🇷

⚽️1⃣0⃣9⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 #EURO2020 pic.twitter.com/NRx7rCLqMC — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν έμεινε πίσω με 1-0, ισοφάρισε με πέναλτι του Καρίμ Μπενζεμά στο 45΄, έπειτα από «τραβηγμένη» απόφαση για τράβηγμα του Σεμέδο στον Εμπαπέ. Ο Μπενζεμά «γύρισε» προσωρινά το ματς 47΄, για το 2-1 με ωραίο πλασέ μέσα από την περιοχή, όμως παρά το δεύτερο γκολ του Ρονάλντο, η Γαλλία έμεινε 1η.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Ρούι Πατρίσιο, Νέλσον Σεμέδο (79΄ Νταλότ), Ντίας, Πέπε, Γκερέιρο, Ζοάο Μουτίνιο (73΄ Ρούμπεν Νέβες), Ντανίλο (46΄ Παουλίνια), Ρενάτο Σάντσες (88΄ Σέρτζιο Ολιβέιρα), Μπερνάρντο Σίλβα (72΄ Μπρούνο Φερνάντες), Ζότα, Ρονάλντο.

ΓΑΛΛΙΑ: Λορίς, Κουντέ, Βαράν, Κιμπεμπέ, Ερναντέζ (46΄ Ντιν, 52΄ Ραμπιό), Πογκμπά, Καντέ, Τολισό (66΄ Κομάν), Γκριεζμάν (87΄ Σισοκό), Εμπαπέ, Μπενζεμά.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Νόιερ, Γκίντερ (82΄ Φόλαντ), Χούμελς, Ρίντιγκερ, Κίμιχ, Γκουντογκάν (58΄ Γκορέτσκα), Κρος, Γκοζένς (82΄ Μουσιάλα), Χάβερτς (67΄ Χάβερτζ), Σανέ, Γκνάμπρι (68΄ Μίλερ).

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Γκουλάτσι, Νέγκο, Μπότκα, Ορμπάν, Ατίλα Σάλαϊ, Φιόλα (88΄ Νίκολικς), Κλέινχεσλερ (88΄ Λόβρεντσικς), Νάγκι, Σχάφερ, Ρ. Σάλαϊ (75΄ Σεν), Αν. Σάλαϊ (82΄ Βάργκα).

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 6ου ΟΜΙΛΟΥ:

1. Γαλλία 5 βαθμοί (4-3 γκολ), 2. Γερμανία 4β. (6-5), 3. Πορτογαλία 4β. (7-6), 4. Ουγγαρία 2β. (3-6)

🇵🇹 Portugal have a 100% record of progressing from the group stage at a EURO (8 out of 8) 👏#EURO2020 pic.twitter.com/vibeMGwle3 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Στον 5ο όμιλο, λίγο νωρίτερα την ίδια μέρα, η Σουηδία κατέκτησε την πρωτιά με τον θρίαμβο με 3-2 επί της Πολωνίας και η Ισπανία πέτυχε την πρώτη νίκη και με το εντυπωσιακό 5-0 κόντρα στη Σλοβακία τερμάτισε 2η και παίζει στα νοκ -άουτ με την Κροατία. Στον αγώνα των Σκανδιναβών στην Αγία Πετρούπολη, ο Εμίλ Φόρσμπεργκ πέτυχε δύο γκολ στο 2΄ και το 59΄ και έβαλε την ομάδα του μπροστά με 2-0 και αγκαλιά με την 1η θέση. Οι Πολωνοί δεν έβαλαν κάτι και ισοφάρισαν με διπλό «χτύπημα» του Λεβαντόφσκι στο 61΄ και το 84΄, προσφέροντας προσωρινά την κορυφή στην Ισπανία. Οι Σουηδοί, όμως, δεν την άφησαν να φύγει από τα χέρια τους με το «χρυσό» γκολ του Κλάεσον στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων!

Οι Ισπανοί έχασαν μεν στο φινάλε την πρωτιά, ωστόσο το κέρδος τους ήταν πως έπειτα από δύο ισοπαλίες, «εμφανίστηκαν» στο Euro και με το ευρύ 5-0 επί της Σλοβακίας στη Σεβίλλη προκρίθηκε ως 2η. Οι γηπεδούχοι δεν ξεκίνησαν καλά και ο Μοράτα αστόχησε σε πέναλτι το οποίο απέκρουσε ο Ντουμπράβκα στο 12΄. Αυτό ήταν το 5ο χαμένο στο τουρνουά και το 5ο σερί συνολικά(!), αλλά η συνέχεια ήταν διαφορετική. Αρχικά με το αυτογκόλ του Ντουμπράβκα στο 30΄ και στο 45΄ με κεφαλιά του Λαπόρτ. Οι Ιβηρες δεν έριξαν ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στη νίκη με τα γκολ των Σαράμπια (56΄), Φεράν Τόρες (67΄) και το νέο αυτογκόλ του Κούτσκα (71΄)...

⏰ RESULT ⏰



🇪🇸 Spain through; equal EURO record win margin

🇸🇰 Slovakia suffer heavy defeat in Seville



🤔 How good is this @SeFutbol side? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

ΣΟΥΗΔΙΑ: Ολσεν, Λούστιγκ (68΄ Κραφτ), Λίντελοφ, Ντάνιελσον, Αουγκούστινσον, Λάρσον, Εκνταλ, Ολσον, Φόρσμπεργκ (77΄ Κλάεσον), Ισακ (68΄ Μπεργκ), Κουέισον (55΄ Κουλουσέβσκι).

ΠΟΛΩΝΙΑ: Σέζνι, Μπερεσίνσκι, Γκλικ, Μπέντναρεκ, Γιόζβιακ (62΄ Σβίερτσοκ), Κριχόβιακ (79΄ Πλάχετα), Κλιχ (73΄ Κοζλόβσκι), Πούχατς (46΄ Φρανκόβσκι), Σβιντέρσκι, Ζιελίνσκι, Λεβαντόβσκι.

🇸🇪 Congratulations, Sweden! Into the round of 16 as Group E winners 🎉#EURO2020 | #SWE pic.twitter.com/vVfqM0M0im — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Ντουμπράβκα, Πέκαρικ, Σάτκα, Σκρίνιαρ, Χούμποτσαν, Χαρασλίν (69΄ Σουσλόφ), Κούτσκα, Χρόμαντα (46΄ Λομπότκα), Μακ (69΄ Βάις), Χάμσικ (90΄ Μπένες), Ντούντα (46΄ Ντούρις).

ΙΣΠΑΝΙΑ: Σιμόν, Αθπιλικουέτα (77΄ Οϊαρθάμπαλ), Γκαρσία (71΄ Πάου Τόρες), Λαπόρτ, Αλμπα, Κόκε, Μπουσκέτς (71΄ Τιάγκο), Πέδρι, Σαράμπια, Μοράτα (66΄ Φεράν Τόρες), Μορένο (77΄ Τραορέ).

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 5ου ΟΜΙΛΟΥ:

1. Σουηδία 7 βαθμοί (4-2 γκολ), 2. Ισπανία 5β. (6-1), 3. Σλοβακία 3β. (2-7), 4. Πολωνία 1β. (4-6).

ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ «16»:

Σάββατο 26/6:

Ουαλία – Δανία και Ιταλία – Αυστρία

Κυριακή 27/6:

Ολλανδία – Τσεχία και Βέλγιο – Πορτογαλία

Δευτέρα 28/6:

Κροατία – Ισπανία και Γαλλία - Ελβετία

Τρίτη 29/6:

Αγγλία – Γερμανία και Σουηδία – Ουκρανία