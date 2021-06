Η Formula 1 παίζει συγκρουόμενα στο Μπακού!

Το δράμα και η Formula 1 είναι έννοιες συνυφασμένες. Πολύ δε περισσότερο σε μια σεζόν που είναι αμφίρροπη, με τη Red Bull πρώτη στη βαθμολογία πάνω από τη Mercedes (149-148) και τον Μαξ Φερστάπεν να προηγείται του Σερ Λιούις Χάμιλτον στην κατάταξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των οδηγών (105-101). Στο 6ο Grand Prix της σεζόν στο Αζερμπαϊτζάν (14:50 ΕΡΤ 2, 15:00 COSMOTE TV SPORT 5), το θέαμα αναμενόταν εκτός πίστας με την ανταλλαγή πυρών μεταξύ των διευθυντών των δύο ομάδων. «Ο Κρίστιαν είναι λίγο μ.... και του αρέσει να μιλάει στην τηλεόραση. Θα έπρεπε να είναι πιο μετρημένος», είπε ο Τότο Βολφ της Mercedes για τον ομολόγο του της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ. Ισως η κούρσα ολοκληρωθεί με εκατέρωθεν επίσημες καταγγελίες για τις εύκαμπτες αεροτομές που έχουν στο μπροστά μέρος οι μεν και στο πίσω οι δε. Οι οδηγοί τους, πάλι, εκτιμούν πως θα ήταν ωραίο θέαμα να ρίξουν τους παράγοντες σ' ένα ρινγκ για να λύσουν εκεί τις διαφορές τους!

Να, όμως, που πλέον υπάρχει και η Ferrari με δεύτερη συνεχόμενη pole position του Σαρλ Λεκλέρκ. Σε αντίθεση με το Μονακό, αυτή τη φορά θα βρίσκεται στην εκκίνηση. Αν μπορεί να μείνει εκεί; Ποιος ξέρει! Η πίστα του Μπακού έχει τη μεγαλύτερη ευθεία (2,2 χλμ.) στη Formula 1 και εκεί είναι καλύτερες και η Mercedes, αλλά και η Red Bull. «Θα δούμε. Είναι πιο δυνατές και θα πρέπει να ακολουθήσουμε σωστή στρατηγική», είπε ο Μονεγάσκος. Ο διευθυντής αγώνων της σκουντερία, Λοράν Μεκίς, είχε δώσει ποδοσφαιρικό όρο για το πως θ' αντιμετωπίσει η ομάδα του τον αγώνα: «θα πρέπει να παίξουμε άμυνα με αντεπιθέσεις».

