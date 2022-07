Η Ευρώπη στην εποχή της υπερθέρμανσης: Πράσινες νησίδες vs κλιματιστικών

Στην προπολεμική Νέα Υόρκη, όπου το τσιμέντο και το ατσάλι κυριάρχησαν από νωρίς ως υλικά στην κατασκευή κτιρίων και ουρανοξυστών, σύμφωνα με τις περιγραφές του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, τα καλοκαίρια οι οικογένειες κοιμούνταν με τα εσώρουχα τους στις εξωτερικές σκάλες ή στο Central Park κουβαλώντας μαζί τα ξυπνητήρια τους. Μετά τα κτίρια αυτά απέκτησαν κλιματισμό και όλοι μαζεύτηκαν στα σπίτια τους για δροσιά. Και η πόλη έγινε πιο καυτή και η ζωή χωρίς τον κλιματισμό ανυπόφορη.

Ο συνδυασμός της κλιματικής κρίσης με τον αστικό σχεδιασμό και τη λειτουργία του, που δημιουργεί τις διαβόητες αστικές θερμικές νησίδες - το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία που παρατηρείται εντός μιας αστικής περιοχής είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή των περι-αστικών ή υπαίθριων/αγροτικών περιοχών που την περιβάλλουν- κάνουν τη ζωή σε αυτές τους καλοκαιρινούς μήνες όλο και λιγότερο βιώσιμη.

Την περασμένη εβδομάδα, οι κάτοικοι του Λονδίνου, αιφνιδιασμένοι, είδαν ακόμα και πυρκαγιές εξαιτίας των ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών, οι ράγες των σιδηροδρόμων τους στράβωσαν και η πίσσα στους διαδρόμους των αεροδρομίων έλιωσε. Με παρότρυνση των Αρχών, οι περισσότεροι κλείστηκαν στα σπίτια τους και σε κλιματιζόμενους χώρους.

We've found a kink in the rail at Vauxhall, London due to extreme heat.



🌡️ The rail temperature here is over 48 degrees Celsius so we're painting the rails white to prevent them from getting hotter.



⚠️ Only travel if absolutely necessary!



➡️ https://t.co/ZQlmnINkx1#heatwave pic.twitter.com/ov2FWgmRrr