Η... «ελεγχόμενη» χασούρα 150 εκατ. της Σίτι απαντήθηκε με επέκταση στον Ντε Μπρόινε!

Η περσινή σεζόν, πρώτη «του κορονοϊού» έπληξε τις περισσότερες ομάδες όλων των σπορ. Η δημοσιοποίηση του ισολογισμού της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις και «έδειξε» απώλειες ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο, δεν ανησυχεί τους παράγοντες των «γαλάζιων». Στελέχη των πρωτοπόρων της Premier League αναφέρουν ότι «όλα είναι υπό έλεγχο». Η χασούρα έχει ξεκάθαρες αιτίες και δεν επηρεάζει τον αγωνιστικό σχεδιασμό, ο οποίος την Τετάρτη (7/4) ενισχύθηκε με την επέκταση του συμβολαίου του Κέβιν Ντε Μπρόινε, ως το 2025!

Τα έσοδα της Σίτι σημείωσαν πτώση σχεδόν 11%, φτάνοντας τα 559 εκατ. για τη σεζόν 2019 – 2020. Ο περσινός απολογισμός ήταν 624 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα από ημέρες αγώνων, λόγω των άδειων εξεδρών, δεν ξεπέρασαν τα 50 εκατ., ενώ την προηγούμενη χρονιά είχαν φτάσει στα 64 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, οι εμπορικές συμφωνίες δεν επηρεάστηκαν, με αύξηση που έφερε τα έσοδα στα 288 εκατ.. Αλλά δεν απέτρεψαν και συνολικά τη δεύτερη χειρότερη επίδοση επί διοίκησης Μανσούρ, μετά το 2011 και την απώλεια 227 εκατ. ευρώ...

