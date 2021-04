Η διύλιση του «ψύλλου»

Η Μπαρτσελόνα μόλις είχε κατακτήσει το 31ο Κύπελλο Ισπανίας στην ιστορία της. Ο πρώτος τίτλος της από το 2019 και συνάμα ο πρώτος του Λιονέλ Μέσι ως αρχηγού της ομάδας. Εβαλε δύο γκολ, εξαιρετικά και τα δύο. Το ένα από αυτά θα μείνει στην ιστορία των κορυφαίων στιγμών του θεσμού. Ολα αυτά, όμως, πέρασαν σε δεύτερη μοίρα. Το 4-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Λα Καρτούχα» της Σεβίλλης ξεχάστηκε πολύ γρήγορα. Το ματς που ενδιέφερε, πλέον, ήταν η ανάλυση κάθε κίνησης και κουβέντας του Αργεντινού, του περίγυρού του, των συμπαικτών του και του προέδρου, Τζουάν Λαπόρτα. Ο «ψύλλος», όπως είναι το παρατσούκλι του Μέσι, άρχισε να διυλίζεται.

«Αυτό το Κύπελλο είναι πολύ ξεχωριστό για εμένα. Είναι το πρώτο ως αρχηγός», είπε και συνέχισε αλλάζοντας εντελώς την ουσία σε σύγκριση με όταν ήταν πρόεδρος ο Τζουζέπ Μαρία Μπαρτομέου. Από το «η διοίκηση κάνει ακροβατικά και κλείνει τρύπες, δεν υπάρχει πρότζεκτ» του καλοκαιριού, στο: «αυτή είναι μια δύσκολη σεζόν, μεταβατική, με πολλούς νεαρούς παίκτες. Μας πήρε χρόνο για να βρούμε τα πατήματά μας. Χάσαμε πολλούς βαθμούς από αφέλεια, αλλά μας δόθηκε η ευκαιρία να μειώσουμε τη διαφορά μας από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρωτάθλημα. Τώρα, πάμε να παλέψουμε και για εκείνον τον τίτλο. Εχει δρόμο ακόμη και πολλά μπορούν να συμβούν».

