Η Αργεντινή ενέκρινε την νομιμοποίηση των αμβλώσεων

Μετά απο μια μαραθώνια συνεδρίαση η Γερουσία της Αργεντινής ενέκρινε το νομοσχέδιο για το δικαίωμα στην οικειοθελή και ασφαλή έκτρωση, γεγονός που αποτελεί τομή τόσο για την συγκεκριμένη χώρα όσο και για όλη τη Λατινική Αμερική.

Ο νόμος ο οποίος θα επιτρέπει στις γυναίκες να κάνουν οικειοθελή έκτρωση μέχρι και την 14η εβδομάδα της κύησης, υπερψηφίστηκε από τη Γερουσία με 38-29 μετά από εξαντλητική διαβούλευση. Ο Αργεντινός Πρόεδρος τάχθηκε πλήρως υπέρ του νομοσχεδίου κατά τη διαδικασία συζήτησης της Ολομέλειας.

Η έγκριση του νόμου στη γενέτειρα του Πάπα Φραγκίσκου, κεντρικής φυσιογνωμίας της Καθολικής Εκκλησίας και της εξουσίας της, δίνει σύμφωνα με αναλυτές ένα ισχυρό μήνυμα σε μια ευρύτερη περιοχή που η απαίτηση για το δικαίωμα στην άμβλωση αυξάνεται συνεχώς.

Ο Πάπας Φραγκίσκος πάντως με σχετικό tweet κάλεσε εμμέσως πλην σαφώς την Γερουσία να καταψηφίσει τον συγκεκριμένο νόμο.

The Son of God was born an outcast, in order to tell us that every outcast is a child of God. He came into the world as each child comes into the world, weak and vulnerable, so that we can learn to accept our weaknesses with tender love.