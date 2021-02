Η αμερικανική βιομηχανία τσιπ καλεί τον Μπάιντεν να χρηματοδοτήσει κατασκευή εργοστασίων

Μια ομάδα αμερικανικών βιομηχανιών κατασκευής τσιπ έστειλε την Πέμπτη επιστολή στον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, προτρέποντάς του να παράσχει «σημαντική χρηματοδότηση για κατασκευή ημιαγωγών» στο πλαίσιο των σχεδίων οικονομικής ανάκαμψης και υποδομής.

Η επιστολή την οποία υπέγραψαν οι επικεφαλής εταιρειών όπως η Intel Corp, η Qualcomm Inc, η Micron Technology Inc και η Advanced Micro Devices Inc, έρχεται καθώς η παγκόσμια έλλειψη τσιπ έχει προκαλέσει προβλήματα στις εργοστασιακές γραμμές της Ford Motor Co και της General Motors Co.

Οι περιορισμένες προμήθειες τσιπ έχουν καταστήσει ακόμη και δύσκολο για τους καταναλωτές να αγοράσουν δημοφιλείς κονσόλες παιχνιδιών όπως το Xbox της Microsoft Corp και το Playstation της Sony Corp.

Η επιστολή, που εστάλη από την Ένωση Βιομηχανιών Ημιαγωγών, ανέφερε ότι το μερίδιο των ΗΠΑ στην κατασκευή ημιαγωγών μειώθηκε από 37% το 1990 σε 12% σήμερα.

«Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι κυβερνήσεις ανταγωνιστικών βιομηχανιών προσφέρουν σημαντικά κίνητρα και επιδοτήσεις για να δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ημιαγωγών», ανέφερε η επιστολή.