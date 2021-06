H Mercedes νιώθει πως οι τίτλοι της ξεφεύγουν...

Ο Μαξ Φερστάπεν νίκησε και πάλι. Κυριάρχησε από την αρχή ως το τέλος στο Grand Prix της Αυστρίας και η Red Bull πανηγύρισε. Ωστόσο, αυτό ήταν το αναμενόμενο μετά την εντυπωσιακή πορεία της ομάδας στους πιο πρόσφατους αγώνες και κυρίως στα δοκιμαστικά και στις κατατακτήριες την Παρασκευή και το Σάββατο. Το ότι η Mercedes έκανε το 2-3 με τους Σερ Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας, ενώ ο Αγγλος πήρε και τον έξτρα βαθμό του ταχύτερου γύρου, αναπτέρωσε τις ελπίδες για το μέλλον. Από το αγώνα της Ισπανίας είχαν να τερματίσουν τόσο ψηλά. Τότε ήταν που η Mercedes είχε κάνει την ανατροπή σε σύγκριση με την έναρξη της σεζόν.

Αλλωστε, αυτό ήταν μόλις το 8ο Grand Prix της σεζόν κι αν όλα πάνε όπως θέλει η Formula 1, θα γίνουν 23. Η ελπίδα, όμως, δεν κράτησε για ώρα. «Είναι προφανές πως έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός στους δύο τελευταίους αγώνες και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό», δήλωσε ο Χάμιλτον και συνέχισε: «δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που κάναμε κάποια βελτίωση στο μονοθέσιο, ενώ εκείνοι σίγουρα έχουν κάνει κάποιες γι' αυτό και βρίσκονται μπροστά». Η κατάληξη των δηλώσεών του, όμως, δεν ήταν αισιόδοξη: «αν και απομένει ακόμη πολύς δρόμος, κόντρα σε τέτοια ταχύτητα δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Οπως και να 'χει, όμως, πρέπει να πιέσουμε και ίσως με κάποιο τρόπο να βρούμε κάτι».

