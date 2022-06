Γκέιτς: Κρυπτονομίσματα και NFTs βασίζονται στη θεωρία του «μεγαλύτερου ανόητου»

Ο Μπιλ Γκέιτς δεν είναι λάτρης των κρυπτονομισμάτων ή των NFTs. Μιλώντας στο TechCrunch για την κλιματική αλλαγή την Τρίτη, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft περιέγραψε το φαινόμενο ως κάτι που «βασίζεται 100% στη θεωρία του μεγαλύτερου ανόητου», αναφερόμενος στην ιδέα ότι τα υπερτιμημένα περιουσιακά στοιχεία θα αυξηθούν στην τιμή όταν υπάρχουν αρκετοί επενδυτές πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για αυτά.

Ο Γκέιτς, σύμφωνα με το CNBC, αστειεύτηκε ότι «οι ακριβές ψηφιακές εικόνες πιθήκων» θα «βελτίωναν τον κόσμο πάρα πολύ», αναφερόμενος στην πολυδιαφημισμένη συλλογή Bored Ape Yacht Club NFT.

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup