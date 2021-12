Γιορτινή ομορφιά στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τις Παρασκευές και τα Σάββατα μέχρι τα Χριστούγεννα, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσκαλεί μεγάλους και μικρούς για ιδιαίτερες εμπειρίες στις εγκαταστάσεις του. Τρεις Παρασκευές, στις 3, 10 και 7 Δεκεμβρίου, οι επισκέπτες της έκθεσης «Κάλλος. Η υπέρτατη ομορφιά» μπορούν να απολαύσουν δωρεάν τα μοναδικά ροφήματα της Symbeeosis στο Cycladic Café ή να κάνουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους στο στολισμένο Cycladic Shop, παρέα με τη μουσική του Radio Pepper 96,6.

Τα Σάββατα, υπάρχουν ειδικά προγράμματα για παιδιά, από εκείνα που το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης οργανώνει με μεγάλη επιτυχία εδώ και χρόνια. Πρόκειται για εμπειρίες μοναδικές, μέσα σε μια μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα και με την μεγάλη περιοδική έκθεση «Κάλλος» να σας περιμένει. Υπάρχουν πάντοτε, βέβαια, και οι συλλογές του μουσείου.

Στις 3 Δεκεμβρίου (17.00-20.00) ο Pepper 96,6 θα κάνει live αναμετάδοση μέσα από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης με την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, ενώ τις Παρασκευές 10 και 17 Δεκεμβρίου (17.00-20.00), στα decks θα είναι οι DJs Λιάνα Μαστάθη και Κώστας Παπαζέτης, αντίστοιχα.

Παράλληλα, 10 τυχεροί ακροατές του Pepper 96,6 θα κερδίσουν από μία ετήσια συνδρομή Young Friends του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Στο Cyladic Café, μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν δωρεάν το ελληνικό Βιολογικό Τσάι του Βουνού της Symbeeosis και ειδικότερα τις γεύσεις Τσάι του Βουνού και Τζίντζερ,

Τσάι του Βουνού και Μέντα, Τσάι του Βουνού και Λεβάντα αλλά και το Βότανο Λουίζα.

Τα Cycladic Fridays πραγματοποιούνται με την ευγενική προσφορά της Symbeeosis και θα συνεχιστούν τις Παρασκευές 7 και 14 Ιανουαρίου 2022.

Cycladic Fridays : 3,10 και 17 Δεκεμβρίου, 17.00-20.00

Είσοδος στην έκθεση «ΚΑΛΛΟΣ. Η Υπέρτατη Ομορφιά: 15€

Μειωμένο εισιτήριο: 10€

https://www.viva.gr/tickets/museums/kallos-i-ypertath-omorfia/

Ελεύθερη είσοδος για τους Φίλους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Για τους μικρούς φίλους, οι εκδηλώσεις έχουν μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι και τον Μάϊο, παιδιά και γονείς γνωρίζουν τον συναρπαστικό κόσμο του Μουσείου μέσα από δράσεις προσαρμοσμένες για την κάθε ηλικία (2,5 έως 10 ετών), όπως παραμύθια, διαδραστικές ξεναγήσεις, εικαστικά εργαστήρια, θέατρο, φωτογραφία και μουσική!

Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης τηρούνται όλα τα μέτρα και οι κανόνες που ισχύουν για την πρόληψη και προστασία από τον COVID-19 και το προσωπικό του Μουσείου έχει εμβολιαστεί. Επιπλέον, το Μουσείο έχει λάβει το Σήμα SGS DISINFECTION MONITORED CLEANING CHECKED MARK, που επικυρώνει τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών απολύμανσης για την πρόληψη της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 / Covid-19 σε όλους τους χώρους του.

Ας δούμε τι μπορείτε να κάνετε μέχρι τη νέα χρονιά:

Για γονείς και παιδιά 2-3,5 ετών

«I like to move it, move it!»

«Χριστουγεννιάτικη γιορτή»

Σάββατο 4/12, 11:00-13:00, Κυριακή 5/12 και Κυριακή 19/12, 11:30-13:30 (επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)

Τον πιο γιορτινό μήνα του χρόνου, γονείς και παιδιά ξεσηκώνουν το Μουσείο με έναν χορό που αγαπήθηκε από όλον τον πλανήτη τη χρονιά που πέρασε. Ένας ρυθμός από τη Νότια Αφρική οδηγεί τα βήματά μας και τα γεωμετρικά σχήματα της αφρικανικής τέχνης μάς δίνουν την έμπνευση για τα χριστουγεννιάτικα κάδρα μας. Γονείς και παιδιά κόβουν, κολλάνε, βάφουν και τυπώνουν για να δημιουργήσουν με την τεχνική της κολλογραφίας πρωτότυπα έργα. Έργα που θα γίνουν κάδρα, κάρτες και ευχές για τα Χριστούγεννα γεμίζουν το εργαστήριο μας. Γονείς και παιδιά αφήνονται στη μαγική διαδικασία του τυπώματος και βλέπουν μπροστά στα μάτια τους να ξετυλίγεται ένα μικρό θαύμα.

Με την Αναπτυξιακή Ψυχολόγο Δέσποινα Σακελλαρίου

Εισιτήριο 12€ (για 1 παιδί και 1 γονέα)

Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά

Mέγιστος αριθμός παιδιών: 10

Για παιδιά 4-6 ετών

«Ταξίδια στον χρόνο»

Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι - Φανταστικός χρόνος

Σάββατο 11/12, 11:00-13:00, Κυριακή 12/12, 11:30-13:30 και Σάββατο 18/12, 11:00-13:00 (επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)

«Η Άνια και η Μάγισσα του Χιονιού», των Linda Sunderland και Daniel Egneus, Εκδόσεις Μάρτης

«Ο Κήπος του Χιονιού είναι ένα μέρος ασφαλές για τη μικρή Άνια, μακριά από τους κινδύνους της παγωμένης ερημιάς που τον περιτριγυρίζει. Όμως, πέρα μακριά, κάτω από το κινούμενο ποτάμι του πάγου, ένα πλάσμα ξυπνά από ύπνο 1000 χρόνων. Τα παγωμένα μάγια της θα φτάσουν ως την καρδιά του Κήπου του Χιονιού και θα στείλουν την Άνια και τον πατέρα της σ’ ένα επικίνδυνο ταξίδι για να φέρουν πίσω τον άνθρωπο που αγαπούν περισσότερο».

Στο Χριστουγεννιάτικο εργαστήρι ακολουθούμε την Άνια και τον πατέρα της στο ταξίδι τους στον παγωμένο Βορρά και μαγευόμαστε από τις εικόνες του βιβλίου των Linda Sunderland και Daniel Egneus. «Η Άνια και η Μάγισσα του χιονιού» θα γεμίσει το μυαλό μας με εικόνες για να φτιάξουμε τα δικά μας παραμύθια με την τεχνική του κολάζ και τη ζωγραφική. Σελίδες περιοδικών και χρωματιστά φύλλα παίρνουν τη θέση των χρωμάτων και οι μπογιές δίνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Στο τέλος, οι γονείς θα βοηθήσουν τα παιδιά τους και θα γράψουν τα κείμενα με ένα πινέλο...

Με την Αναπτυξιακή Ψυχολόγο Δέσποινα Σακελλαρίου

Εισιτήριο 12€

Μόνο για ελληνόφωνα παιδιά

Mέγιστος αριθμός παιδιών: 15

Εισιτήρια στο viva.gr





Για παιδιά 6-10 ετών



«Σύγχρονοι καλλιτέχνες και περιβάλλον»

Ai Weiwei

Σάββατο 4/12, 11:00-13:00, και Κυριακή 5/12, 11:30-13:30 (επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)

Ο ηλιόσπορος αποτελεί για τον Ai Weiwei, ένα χαλαρωτικό σνακ που μοιραζόμαστε με τους φίλους μας, όπως κάνουμε και με τα συναισθήματα ή τα όνειρά μας. Προέρχεται από ένα λουλούδι που ψάχνει συνεχώς το φως του ήλιου, σύμβολο ενότητας, ελπίδας και ζεστασιάς. Το αποτέλεσμα; Φτιάχνει λόφους από εκατοντάδες χιλιάδες χειροποίητους ηλιόσπορους.

Με την Εικαστικό – Μουσειοπαιδαγωγό Βίβιαν Εμμανουηλίδου

Εισιτήριο: €12

Mέγιστος αριθμός παιδιών: 12

Εισιτήρια στο viva.gr

Για παιδιά 6-10 ετών

«Σύγχρονοι καλλιτέχνες και περιβάλλον»

Alexander Calder

«Έρχεται χιονοθύελλα στο Μουσείο!»

Σάββατο 11/12, 11:00-13:00 και Σάββατο 18/12, 11:00-13:00 (επανάληψη του ίδιου εργαστηρίου)

Στο εργαστήριο αυτό, θα φτιάξουμε ένα κινούμενο χειμερινό τοπίο και θα ακούσουμε τη μελωδία του χιονιού, καθώς θα ισορροπούν οι χιονονιφάδες μας!

Σύμφωνα με τον Alexander Calder, τα έργα του αποτελούν γλυπτά σε κίνηση που σε καλούν να τα ακολουθήσεις και να ακούσεις τη «μελωδία» τους. Βασισμένοι στο έργο του με τίτλο Snow Flurry I (1948), θα φτιάξουμε τα δικά μας κινούμενα γλυπτά, που θυμίζουν χιονοθύελλα και θα γεμίσουμε το Μουσείο με την μαγεία των γιορτών!

Με την Εικαστικό – Μουσειοπαιδαγωγό Βίβιαν Εμμανουηλίδου

Εισιτήριο: €12

Mέγιστος αριθμός παιδιών: 12

Πληροφορίες για όλα τα εργαστήρια:

Τ. 210 7294220, Δευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00