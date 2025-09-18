Τα στοιχήματα και οι προκλήσεις για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Έχει περάσει ένας μήνας από τότε που ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκανε το τελευταίο του νέο υψηλό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και πολλά πράγματα αφού η άνοδός του από την αρχή του 2025 είναι κοντά στο 40% και στις 2.030 μονάδες βρίσκεται περίπου 3% από το υψηλό της 14ης Αυγούστου.

Όπως γίνεται πολύ συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, μία χρηματιστηριακή αγορά δεν είναι δυνατόν να ανεβαίνει συνεχώς, όσο ελκυστικές και να είναι οι αποτιμήσεις των βασικότερων μετοχών που διαπραγματεύονται σε αυτήν. Χρειάζεται κάποια στιγμή να αρχίσει η διαδικασία της αφομοίωσης των νέων υψηλότερων επιπέδων για τις μετοχές και τους δείκτες, διαδικασία η οποία συντελείται σταδιακά καθώς οι πωλήσεις κερδοφόρων θέσεων από επενδυτές απορροφώνται από άλλους οι οποίοι κρίνουν πως οι μετοχές αυτές έχουν προοπτικές και για κάτι καλύτερο.

Πολλές φορές αυτή η διαδικασία κρατά πολλές εβδομάδες, ίσως και μήνες, και η συμπεριφορά της αγοράς και των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλά μικρές διακυμάνσεις και από μια σχετική υποχώρηση του όγκου συναλλαγών.

Είναι πιθανόν λοιπόν να έχουμε μπει σε αυτή την διαδικασία, η οποία είναι άγνωστο για πόσο θα κρατήσει. Μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα μπορεί όχι αλλά η λογική μας λέει πως κάποια στιγμή η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα επιχειρήσει να ξεκινήσει μία νέα ανοδική κίνηση.

Αναφερόμαστε στην λογική γιατί αυτή την εκτίμησή μας την βασίζουμε στο γεγονός πως οι αποτιμήσεις των περισσότερων μεγάλων μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που θεωρούν δίκαιες, με βάση τις οικονομικές τους επιδόσεις και τις προοπτικές τους, οι χρηματιστηριακοί αναλυτές.

Αυτό δεν σημαίνει πως αύριο το πρωί θα ξεκινήσει ένα επόμενο ανοδικό κύμα, σημαίνει όμως πως υπάρχει η βασικότερη προϋπόθεση για να μπορέσει να γίνει αυτό. Ποιες είναι οι υπόλοιπες προϋποθέσεις για να κερδηθεί κάποια στιγμή στους επόμενους μήνες και το στοίχημα της υπέρβασης των υψηλών του Αυγούστου για τον Γενικό Δείκτη;

Η πιο βασική είναι να μην αλλάξουν προς το χειρότερο οι εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών για τις εισηγμένες εταιρείες. Σε αυτόν τον τομέα πάμε καλά αφού από τα μέσα Αυγούστου μέχρι τώρα όχι μόνο δεν έχουμε δει μειώσεις στις τιμές στόχους των αναλυτών αλλά έχουμε δει σημαντικές αυξήσεις.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό στον κλάδο των τραπεζών, αφού οι αναβαθμίσεις στις τιμές και στις εκτιμήσεις για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, δηλαδή την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα, την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς, είναι πολλές και προέρχονται από αναλυτές και ελληνικών και διεθνών τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών. Κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και για την Τράπεζα Κύπρου.

Στον τραπεζικό χώρο είχαμε και μια άλλη πολύ σημαντική εξέλιξη που υπογραμμίζει τον πολύ δυναμικό τρόπο με τον οποίο το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας επιστρέφει και στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα. Την επίσημη επιβεβαίωση της συμφωνίας εξαγοράς του 70% της HSBC Μάλτας από την Credia Bank. Ανοδικές αναθεωρήσεις στις τιμές στόχους έχουμε δει και σε άλλους τομείς, τις τελευταίες εβδομάδες, όπως σε αυτόν τον κατασκευαστικών εταιρειών με την ΓΕΚΤΕΡΝΑ, στον τομέα του λιανικού εμπορίου με την JUMBO, στον βιομηχανικό/ενεργειακό με την Metlen.

Άμεσα συνδεμένα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών είναι βέβαια τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων επιχειρήσεων και η καθοδήγηση που δίνουν οι διοικήσεις προς τους αναλυτές και τους επενδυτές για το μέλλον.

Και σε αυτόν τον τομέα τα πράγματα πάνε μάλλον καλά, αφού όλες οι τράπεζες που δημοσίευσαν αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο έχουν ικανοποιήσει τους επενδυτές, όπως έγινε και στις πολύ πρόσφατες ανακοινώσεις της ΓΕΚΤΕΡΝΑ και της ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ και του ομίλου AKTOR.

Μία ακόμα προϋπόθεση σχετική με τις δύο προηγούμενες είναι αυτή της ανακοίνωσης ευχάριστων εταιρικών νέων που δεν περιμένουν οι επενδυτές. Για το τελευταίο διάστημα, σε αυτό τον τομέα μας έρχονται στο νου η Lamda Development με την σημαντική συμφωνία με τον ιταλικό όμιλο ION, οι ανακοινώσεις για σημαντική αύξηση των προς διανομή μερισμάτων και των αγορών ιδίων μετοχών από τις μεγάλες τράπεζες και η κοινή κάθοδος της Hellenic Energy και της αμερικανικής Chevron. Όσο συνεχίζονται τα θετικά νέα στους παραπάνω τρεις τομείς, τόσο θα αυξάνονται οι πιθανότητες σταδιακής αύξησης της επενδυτικής ζήτησης για τις ελληνικές μετοχές.

Είδαμε πως υφίστανται ήδη οι προϋποθέσεις για την αύξηση της επενδυτικής ζήτησης. Αυτό δεν αρκεί από μόνο του. Υπάρχουν και κάποιες άλλες προκλήσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά για να ελπίζουμε σε ακόμα μεγαλύτερη και ουσιαστική άνοδο.

Η πρώτη έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση της χώρας μας, η οποία αυτή την στιγμή αποτελεί βασικό υποστηρικτικό παράγοντα για τις ελληνικές μετοχές. Λογικά, τα καλά νέα θα συνεχίσουν να έρχονται από αυτόν τον τομέα, όπως και από αυτόν της πολιτικής σταθερότητας.

Υπάρχουν όμως και προκλήσεις που έχουν σχέση με το ίδιο το Χρηματιστήριο και τον τρόπο λειτουργίας του. Αναφερόμαστε στον ρόλο που επιτελεί στον τομέα της χρηματοδότησης επιχειρήσεων. Αυτή η χρηματοδότηση επιτυγχάνεται μέσω της εισαγωγής νέων εταιρειών στην χρηματιστηριακή αγορά και μέσω της διενέργειας αυξήσεων κεφαλαίου με αναπτυξιακούς σκοπούς από τις ήδη εισηγμένες εταιρείες.

Το 2025 είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολύ καιρό που είδαμε αρκετές σημαντικές νέες εισαγωγές εταιρειών οι οποίες άντλησαν σημαντικά κεφάλαια. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο αλλά δεν αρκεί. Για το καλό της οικονομίας και του Χρηματιστηρίου πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια για την εισαγωγή ακόμα περισσότερων επιχειρήσεων, κατά προτίμηση νέων και αναπτυσσόμενων. Επίσης, καλό είναι να συνεχιστούν και οι αυξήσεις κεφαλαίου ήδη εισηγμένων εταιρειών, οι οποίες το τελευταίο δωδεκάμηνο έχουν φέρει αρκετά νέα κεφάλαια στην αγορά και πολλούς νέους επενδυτές και έχουν βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις στην επέκτασή τους ή και στον μετασχηματισμό τους.

Αναφερόμαστε στις αυξήσεις κεφαλαίου και την εισαγωγή νέων επιχειρήσεων όχι μόνο γιατί μέσω αυτών επιτυγχάνεται ο βασικότερος λόγος ύπαρξης ενός χρηματιστηρίου αλλά και γιατί ενόψει της αναβάθμισης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, η οποία είναι άγνωστο πότε ακριβώς θα γίνει, αλλά θα γίνει, είναι απαραίτητο η αγορά μας να γίνει πιο ελκυστική. Μπορεί η άνοδος των μετοχών και των δεικτών να είναι μία πολύ ευχάριστη εξέλιξη αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως εφόσον μεταπηδήσουμε στις ανεπτυγμένες αγορές, το συνολικό «προϊόν» του Χρηματιστηρίου Αθηνών πρέπει να αναβαθμιστεί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον αυξημένο ανταγωνισμό που θα βρει φεύγοντας από τον κόσμο των αναδυόμενων αγορών.

Η έμφαση στην ανάγκη ουσιαστικής αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πέρα από την ονομαστική που λογικά δεν θα αργήσει να έρθει, δεν είναι τυχαία. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το στοίχημα της επέκτασης της ανόδου των τιμών και των δεικτών λογικά θα κερδηθεί χάρη στην καλή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και στις ελκυστικές αποτιμήσεις των βασικών εισηγμένων εταιρειών. Η μεγάλη πρόκληση όμως είναι να διασφαλίσουμε πως το Χρηματιστήριο Αθηνών θα πατάει γερά στο έδαφος ανεξάρτητα από την τιμή του δείκτη. Όσοι έχουν παρακολουθήσει την πορεία του χρηματιστηρίου μας από τον … προηγούμενο αιώνα, ξέρουν καλά τι εννοούμε.