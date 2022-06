Για εξηγήσεις κάλεσαν οι Τούρκοι τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα- Κατηγορούν την Αθήνα για διευκολύνσεις στο PKK

Για εξηγήσεις στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα Χριστόδουλος Λάζαρης, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν ότι αιτία της κλήτευσης είναι η «παροχή διευκολύνσεων στην Ελλάδα σε τρομοκρατικές οργανώσεις όπως το PKK, η FETÖ και η DHKP-C, τις οποίες η Τουρκία καταπολεμά, καθώς και η δράση του PKK που οργανώθηκε κοντά στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα».



