Γερουσιαστής Κουνς: Έμπνευση για όλους η ηγεσία του Οικουμενικού Πατριάρχη για το κλίμα

«Ήταν τιμή μου που γνώρισα σήμερα τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον άκουσα να μιλά για την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής», σημείωσε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς από την Πολιτεία του Ντέλαγουερ.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος που παρέθεσε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι.

Όπως δήλωσε σε ανάρτηση του στο Twitter, «καθώς προσπαθούμε να αναπτύξουμε παγκόσμιες λύσεις για το κλίμα, η διαθρησκευτική ηγεσία του Οικουμενικού Πατριάρχη λειτουργεί ως έμπνευση για όλους μας».

