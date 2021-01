Γερμανός πρέσβης: Επιτυχία της διπλωματίας η επανέναρξη των διερευνητικών

Ικανοποίηση για την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας - Τουρκίας εκφράζει ο πρέσβης της Γερμανίας στην Αθήνα Έρνστ Ράιχελ, ο οποίος κάνει λόγο για «επιτυχία της διπλωματίας» για την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Γερμανός πρέσβης σημειώνει πως «πέρυσι, η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονταν στα πρόθυρα στρατιωτικής σύγκρουσης. Σήμερα, τα πράγματα είναι πιο ήρεμα», προσθέτοντας ότι «έπειτα από συνεχιζόμενες προσπάθειες, τα τουρκικά πλοία απομακρύνθηκαν και οι διερευνητικές συνομιλίες συνεχίζονται».

Ο κ. Ράιχελ παραπέμπει επίσης σε σχετική ανάλυση της Frankfurter Allgemeine Zeitung με τίτλο «Και ανάμεσα οι Γερμανοί», στην οποία γίνεται λόγος για τον «διαμεσολαβητικό» ρόλο του Βερολίνου όσον αφορά τη διαμάχη στην Ανατολική Μεσόγειο.

