Γερμανία: Σύλληψη νεαρού ως υπόπτου για προετοιμασίες επιθέσεων σε δύο σχολεία

Η αστυνομία του Έσεν απέτρεψε νωρίτερα σήμερα πιθανή επίθεση σε δύο σχολεία του κρατιδίου, συλλαμβάνοντας 16χρονο μαθητή, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, όπλα και κείμενα ακροδεξιάς, ξενοφοβικής και αντισημιτικής θεωρίας.

Οι ειδικές δυνάμεις SEK της αστυνομίας εισέβαλαν τα ξημερώματα στο διαμέρισμα της οικογένειας του 16χρονου. Στο δωμάτιο του νεαρού, ο οποίος κοιμόταν, βρέθηκαν πυροβόλα όπλα, μία βαλλίστρα, 16 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί, υλικά κατασκευής βόμβας και εκρηκτικές ύλες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Χέρμπερτ Ρόιλ, η αστυνομία είχε λάβει μια πληροφορία ότι ο νεαρός σχεδίαζε φονική επίθεση στο γυμνάσιό του στο προηγούμενο σχολείο του, ενώ, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, ο ύποπτος αντιμετωπίζει «τεράστια ψυχολογικά προβλήματα και αυτοκτονικές τάσεις». Ο κ. Ρόιλ περιέγραψε μάλιστα τα κείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή του 16χρονου ως «κραυγή για βοήθεια από έναν απελπισμένο νεαρό», αλλά ξεκαθάρισε ότι «σήμερα η αστυνομία απέτρεψε πιθανότατα έναν εφιάλτη».

In Essen-Borbeck hat die Polizei ein Gymnasium und eine Realschule geschlossen. In dem Stadtteil gab es in der Nacht einen SEK-Einsatz, offenbar wurden bei einem Schüler Waffen gefunden. https://t.co/M69HrXJACm