Γερμανία: Στο Κίεβο η πρόεδρος της γερμανικής Βουλής

Η πρόεδρος του γερμανικού κοινοβουλίου Μπάερμπελ Μπας έφτασε στο Κίεβο την Κυριακή για να συζητήσει με τον πρωθυπουργό την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ανέφερε αξιωματούχος του γερμανικού κοινοβουλίου στο Twitter.

⚡️Bundestag president visits Kyiv on Victory Day.



Barbel Bas arrived in Kyiv on May 8 to commemorate the victims of World War II and meet with Ukrainian officials. Bas has already met with Prime Minister Denys Shmyhal.



