Γεωργιάδης: Πάνω από 100 εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συναντήσεις στο Νταβός

Υψηλού επιπέδου συναντήσεις με εταιρείες - κολοσσούς και τεράστια επενδυτικά κεφάλαια θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Μάλιστα, όπως σημείωσε, η Ελλάδα έχει για πρώτη φορά τον δικό της χώρο στο Νταβός, το «ελληνικό σπίτι».



Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι περισσότερες από 100 εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συναντήσουν τον ίδιο αλλά και τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστο Δήμα καθώς και τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη. Όπως σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, το κομμάτι των επενδύσεων στην Ελλάδα πάει καλά το 2022 και θα πάει και το 2023.

Σε ό,τι αφορά στην αγορά των καύσιμων, επισήμανε ότι η παραβατικότητα των πρατηρίων υγρών καυσίμων για αθέμιτη κερδοφορία, διαμορφώθηκε στο 26%, με βάση τους ελέγχους που έχουν ήδη διενεργηθεί από τα αρμοδία κλιμάκια τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι 1 στα 4 πρατήρια λαμβάνει πρόστιμο. Πρόσθεσε ότι ήδη έχει υπογράψει παρά πολλά πρόστιμα και μόλις επιστρέψει από το Νταβός θα υπογράψει πολλά ακόμη.



Όπως είπε, «έχουν ελεγχθεί 137 πρατήρια καυσίμων, έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων για τα 64, βρέθηκαν παραβάσεις σε 17, ενώ θα ελεγχθούν τα υπόλοιπα 73 πρατήρια».

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την ομιλία του στο Greek House Davos (GHD – Ελληνικό Σπίτι), ανέπτυξε τις θεματικές:

-Foreign Direct Investments (FDI) as a key driver for sustainable economic growth (Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις ως βασικός μοχλός βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης) με συντονιστή της συζήτησης τον κ. Mark Mueller-Eberstein, CEO της Adgetec Corporation και

-Positioning Greece as an Investment Destination: priorities and challenges in the post pandemic era (Μετατρέποντας την Ελλάδα σε επενδυτικό προορισμό: προτεραιότητες και προκλήσεις στη μεταπανδημική εποχή) με συντονίστρια της συζήτησης την κ. Rula Al Tarawneh, δημοσιογράφο του CNBC Arabia.

Στην ομιλία του ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βγαίνοντας εντός του καλοκαιριού από την εποπτεία των θεσμών, ως αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς υπό πολύ σκληρές και πρωτόγνωρες συνθήκες.

Δήλωσε περήφανος, ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, για το ότι το 2021 η Ελλάδα είχε την τρίτη καλύτερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη όσον αφορά στην αύξηση του ΑΕΠ, κατά 8,3%.

«Οι επενδύσεις πηγαίνουν πραγματικά πολύ καλά», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι ξαφνικά στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα συνειδητοποίησαν ότι η Ελλάδα είναι μία χώρα με σταθερότητα σε πολιτικό και μακροοικονομικό επίπεδο, ίσως η πιο σταθερή χώρα της ευρύτερης περιοχής.